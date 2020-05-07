07 мая 2020, 04:51
Число обвиняемых по делу о перестрелке в Гаваре возросло до 17
Как писал "Кавказский узел", 2 мая обвинение по делу о перестрелке в Гаваре было предъявлено 15 участникам конфликта, 13 из них арестовали.
28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов. 30 апреля стало известно, что один из пострадавших выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.
Еще двоим гражданам Армении предъявлено обвинение по делу о перестрелке в городе Гаваре, сообщил 6 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного комитета Армении. По его словам, в результате общее число обвиняемых по делу достигло 17.
Сотрудник ведомства также рассказал, что по этому делу задержаны еще четыре человека, их подозревают в участии в массовых беспорядках.
Напомним, правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"