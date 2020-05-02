02 мая 2020, 14:02
13 человек арестованы по делу о перестрелке в Гаваре
По делу о перестрелке в Гаваре, в результате которой двое погибли и четверо получили ранения, арестованы 13 человек. 15-ти участникам конфликта предъявлено обвинение.
Как писал "Кавказский узел", 16 человек задержаны по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре 28 апреля.
Правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв решение об аресте 13 человек в рамках дела о перестрелке и нападении на Медцентр в Гаваре. Об этом сегодня сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.
На сегодняшний день обвинение предъявлено 15 гражданам, в том числе 13-ти из них по статье 225 ч.2 УК РА (Массовые беспорядки), одному - по статье 225 ч.2 УК РА и статье 34-104 ч.1 УК РА (Попытка убийства). В отношении них следствие представило ходатайство об аресте, суд удовлетворил требование следователя для 13-ти обвиняемых.
Еще одному предъявлено обвинение по статье 225 ч.4 (Массовые беспорядки с призывом к активному неподчинению законным требованиям представителей власти). Следствие также представило ходатайство в суд о его аресте. Еще в отношении двух граждан следствие приняло решение о задержании и направило полиции на исполнение.
Напомним, 28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов. По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в нападении принимали участие около 500 человек. 30 апреля стало известно, что один из пострадавших выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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