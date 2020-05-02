Число задержанных по делу о перестрелке в Гаваре достигло 16

02 мая 2020, 01:30

Правоохранители задержали еще одного предполагаемого участника инцидента в Гаваре, 15 ранее задержанным предъявлены обвинения, сообщил Следком Армении.

Как писал "Кавказский узел", 15 человек задержаны по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре. Правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.

Обвинения по делу об инциденте в Гаваре предъявлены 15 гражданам, следователи направили в суд ходатайство об их аресте, сообщил 1 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Следственного комитета Армении.

13 граждан обвиняются по статье об организации массовых беспорядков (ч. 2 ст. 225 УК Армении), одному - по этой статье и статье о покушении на убийство (ч. 1 ст. 34-104 УК Армении), еще одному - по статье о призывах к неподчинению требованиям представителя власти во время массовых беспорядков (ч. 4 ст. 225 УК Армении), сообщила со ссылкой на ведомство газета "Еркрамас".

В рамках этого же дела было принято решение задержать еще троих подозреваемых, однако найти и задержать удалось пока только одного, следует из сообщения ведомства.

Напомним, 28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов. По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в нападении принимали участие около 500 человек. 30 апреля стало известно, что один из пострадавших выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.