30 апреля 2020, 17:33

Выписан один из пострадавших при перестрелке в Гаваре

Один из пострадавших во время инцидента в Гегаркуникской области Армении выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", 15 человек задержаны по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре. Правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.

28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов.  По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в нападении принимали участие около 500 человек.

Один из раненых во время конфликта в Гаваре уже выписан, он в нормальном состоянии, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в медцентре "Эребуни", куда перевезли пострадавших после нападения на гаварскую больницу. Состояние второго раненого оценивается как стабильно тяжелое, сообщил дежурный врач. 

Состояние двух других раненых, которых госпитализировали в медцентр "Армения", также оценивается врачами как стабильно тяжелое. "Отрицательной динамики сегодня нет", - сообщили в медцентре.

Еще один раненый госпитализирован в больничный комплекс №1 "Гераци", состояние пострадавшего стабильно тяжелое, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.

Примечание:

"Два человека госпитализированы после перестрелки в Ростове-на-Дону", "Два человека стали жертвами самосуда после двойного убийства в Армении", "Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 апреля 2020, 18:29

30 апреля 2020, 17:49

30 апреля 2020, 16:53

30 апреля 2020, 16:06

30 апреля 2020, 15:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи