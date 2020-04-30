Выписан один из пострадавших при перестрелке в Гаваре

30 апреля 2020, 17:33

Один из пострадавших во время инцидента в Гегаркуникской области Армении выписан из больницы. Состояние еще четверых пострадавших, которые проходят лечение в стационарах, врачи назвали тяжелым.

Как писал "Кавказский узел", 15 человек задержаны по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре. Правозащитники назвали инцидент свидетельством коллапса правовой системы, когда люди, разочаровавшись в работе правоохранителей, пытаются самостоятельно добиваться справедливости.

28 апреля возле университета Гавара произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. По данным следствия, родственники участников конфликта ворвались в клинику в Гаваре, куда были доставлены раненые, для сведения счетов. По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в нападении принимали участие около 500 человек.

Один из раненых во время конфликта в Гаваре уже выписан, он в нормальном состоянии, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в медцентре "Эребуни", куда перевезли пострадавших после нападения на гаварскую больницу. Состояние второго раненого оценивается как стабильно тяжелое, сообщил дежурный врач.

Состояние двух других раненых, которых госпитализировали в медцентр "Армения", также оценивается врачами как стабильно тяжелое. "Отрицательной динамики сегодня нет", - сообщили в медцентре.

Еще один раненый госпитализирован в больничный комплекс №1 "Гераци", состояние пострадавшего стабильно тяжелое, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы.