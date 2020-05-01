Активисты с недоверием восприняли назначение нового генпрокурора Азербайджана

01 мая 2020, 13:44

На должность генерального прокурора Азербайджана назначен Кямран Алиев, который сменил на этом посту Закира Гаралова, возглавлявшего ведомство в течение 20 лет. Милли Меджлис Азербайджана одобрил новое назначение. Активисты не верят, что новый генпрокурор изменит ситуацию с соблюдением законности в стране в лучшую сторону.

Кандидатуру Кямрана Алиева сегодня представил парламенту президент Азербайджана Ильхам Алиев. Депутаты одобрили кандидатуру большинством голосов. Новый генпрокурор будет руководить ведомством пять лет, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кямран Алиев поблагодарил депутатов за доверие. "Приоритетность защиты интересов народа в государственной политике проявляется в условиях бушующей в мире пандемии. Наряду с этим, сейчас в нашей стране проводятся реформы, направленные на экономическое и социальное развитие, среди которых реформы в судебно-правовой системе. Хочу заверить президента, первого вице-президента и азербайджанский народ, что органы прокуратуры и впредь будут достойно служить нашему государству и народу", - сказал новый генпрокурор, обращаясь к депутатам.

Беспартийный депутат парламента Азербайджана Этибар Алиев положительно оценил это кадровое решение.

"Как член координационного центра НПО я несколько раз присутствовал при отчетах Кямрана Алиева в качестве начальника антикоррупционного управления. Он производил впечатление компетентного специалиста, скромного человека. Считаю, что назначение генпрокурором именно Кямрана Алиева является частью кадровых реформ Ильхама Алиева, которые активно проводятся с прошлого года", - сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Кямран Алиев занимал должность заместителя генерального прокурора, начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. По мнению Этибара Алиева, такой многолетний опыт работы в органах прокуратуры "позволяет считать этого человека удачным выбором на пост генпрокурора".

"Считаю, что при руководстве Кямрана Алиева в органах прокуратуры повысится прозрачность, будут достигнуты более эффективные результаты в борьбе с преступностью и коррупцией", - сказал депутат.

Однако бывший член Милли Меджлиса, предприниматель Назим Бейдемирли скептически оценивает перспективы перемен в генеральной прокуратуре.

"Честно говоря, я от этого назначения не ожидаю особых положительных перемен. Задачей прокуратуры является обеспечение надзора над соблюдением законности и равенство всех перед законом. Но я сам сталкивался тем, как прокуратура на примере нашей компании не могла выполнять эту задачу. Ибо она зависима от вышестоящих структур", - сказал Бейдемирли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре "расследовало коррупцию лишь на уровне мелкого и среднего чиновничества".

"Неоднократно в Главное управление по борьбе с коррупцией представлялись материалы, факты о крупномасштабной коррупции. Но это не расследовалось. И это управление, и сама генпрокуратура полностью зависят от исполнительной власти, и защищают интересы тех, кто занимает в ней высокие посты. Подотчетность же парламенту формальная", - считает Бейдемирли.

Исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также сомневается в проведении реальных реформ в генеральной прокуратуре при новом руководителе.

"Азербайджан не раз был в центре международных коррупционных скандалов. Достаточно вспомнить истории с "икорной дипломатией", "Азербайджанским ландроматом". Прямая обязанность Главного управления по борьбе с коррупцией и в целом Генпрокуратуры - расследовать эти факты, обнародованные международными неправительственными структурами. Прокуратура не только сама не инициировала эти расследования, но и отказалась рассматривать обращения оппозиционных партий и институтов гражданского общества. Зато Генпрокуратура с большим вдохновением в 2014 году по заказу политической власти устроила охоту на независимые неправительственные структуры, арестовала многих правозащитников", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гусейнова, он сам избежал ареста, "успев найти убежище в посольстве Швейцарии". "Хотя арестованные были освобождены спустя несколько лет, уголовное дело против НПО до сих пор не закрыто. Некоторым активистам до сих пор ссылаясь на это дело не позволяют выезжать из страны", - отметил он.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Халид Багиров также не связывает оптимистичных надежд на реформирование Генпрокуратуры при новом руководителе.

"Политическая власть Азербайджана на протяжении последних 27 лет никогда не хотела, чтобы в стране была сильная независимая генеральная прокуратура. Когда 20 лет назад назначали на должность генпрокурора Закира Гаралова, он не обладал абсолютно никаким авторитетом в системе прокуратуры. При нем органы прокуратуры окончательно превратились в придаток исполнительной власти", - заявил Багиров корреспонденту "Кавказского узла".

Такого же мнения придерживается бывший следователь Зардобской районной прокуратуры, активист Руфат Сафаров.

"Генеральная прокуратура у нас превратилась в инструмент реализации заказов по наказанию политических противников власти. Органы прокуратуры активно занимались уголовным преследованием оппозиционеров, гражданских активистов, журналистов, блогеров, правозащитников. В то же время, многие громкие дела, такие как убийства журналистов Эльмара Гусейнова и Рафига Таги остались нераскрытыми", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что, когда он сам выступил с критикой принципов работы прокуратуры и подал в отставку, его сразу же арестовали "по надуманным обвинениям" и осудили на девять лет.

На его взгляд, реформирование прокуратуры невозможно без кардинального преобразования политической системы.

"Пока не будет изменен политический ландшафт, создана система формирования власти на демократической основе путем честных выборов, прокуратура будет оставаться карательным органом", - уверен Сафаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне смены руководства Генпрокуратуры, 30 апреля, заявил, что Закир Гаралов, срок полномочий которого на посту генпрокурора истек, "преданно служил принципам государственности Гейдара Алиева". Президент в телефонном разговоре с Гараловым отметил его вклад в усовершенствование работы органов прокуратуры. "Выразив глубокую признательность за оценку его деятельности Закир Гаралов сказал, что всегда будет поддерживать успешную политику, осуществляемую президентом Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".