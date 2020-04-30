Баку. Апрель 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

30 апреля 2020, 21:20

Число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 24

Новая смерть от коронавирусной инфекции и 38 новых случаев заражения зафиксированы за сутки в Азербайджане. Общее число заболевших составило 1804.

Как писал "Кавказский узел", на 29 апреля в Азербайджане было 1766 заразившихся коронавиурсом, а умерших - 23.

За минувшие сутки от COVID-19 скончался пожилой мужчина, страдавший артериальной гипертензией, сообщил 30 апреля Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана. Это 24-й случай смерти от коронавирусной инфекции в стране с начала эпидемии.

На 38 новых случаев заражения за сутки пришлось 58 человек излечившихся и выписанных из больниц. За все время эпидемии от коронавируса в стране излечились 1 325 человек, а 455 продолжают лечение в больницах специального  режима. Состояние 17 из них тяжелое, 24  - средней тяжести, остальных - стабильное. Проведено в общей сложности 143 079 тестов на коронавирус среди населения, отчитались в оперштабе.

С 24 марта в Азербайджане действует карантин. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях, говорится  в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении COVID-19 размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ограничения на выезд из Азербайджана продлены до конца мая", "Армения в 3,5 раза опередила Азербайджан по числу новых случаев COVID-19", "Amnesty International указала на злоупотребления властями Азербайджана ситуацией с коронавирусом".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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