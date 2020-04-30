32-я смерть от COVID-19 зафиксирована в Армении

30 апреля 2020, 12:38

Два пациента с коронавирусом умерли в Армении за сутки, а число подтвержденных случаев заражения достигло 2066.

Как сообщал "Кавказский узел", к 29 апреля число умерших от COVID-19 в Армении составляло 30. При этом половина смертей от коронавируса на Южном Кавказе пришлась на Армению, кроме того, страна упрочила лидерство по числу зараженных - на тот момент их было 1932.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, в Армении скончались два пациента - 69 и 47 лет, у последнего были сопутствующие хронические болезни, сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице Facebook.

По ее данным, за сутки COVID-19 подтвердился у 134 человек, а общее число зараженных составило 2066. "Выздоровели еще 29 пациентов, их число достигло до 929 человек. Фактическое число больных составляет 1103 пациентов. Всего проведено 21 125 тестирований", - написала представитель Минздрава, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Глава Минздрава Арсен Торосян назвал рекордным число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. "Состояние 59 пациентов оценивается как тяжелое, еще 17 - как крайне тяжелое, шестеро подключены к искусственной вентиляции легких", - заявил он на заседании кабмина, которое транслировалось на странице правительства в Facebook.

Министр не исключил, что при таких темпах заражения Минздрав откажется от госпитализации пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно. "Полагаю, что нам удастся сохранить имеющийся темп еще пять-шесть дней. Среди новых 134 случаев было много взаимосвязанных случаев заражения, что не позволяет утверждать, что у нас будет столько же новых случаев за сегодня", - пояснил Торосян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".