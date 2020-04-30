ПНФА обвинила силовиков в пытках арестованного активиста

30 апреля 2020, 09:26

Силовики пытали арестованного активиста партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова, чтобы вынудить его дать показания против однопартийца Али Керимли, заявила партия. Полиция страны не подтвердила эту версию.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов был задержан 15 апреля после того, как вышел из дома, получив смс-разрешение в связи с карантинным режимом. В партии связали задержание Ахмедова с его политической деятельностью. Ахмедов на общественных началах был телохранителем лидера ПНФА Али Керимли, сказал представитель партии Ильхам Гусейн. 16 апреля Ахмедова был приговорен к 30 суткам административного ареста по ст. 211 (нарушение карантинного режима) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана.

К 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов ПНФА. Партия опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется "информационная блокада". 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Еще двое активистов ПНФА были арестованы в Баку 22 апреля, десятым арестованным в административном порядке стал член партии Шамси Кесеменли.

Ниямеддин Ахмедов утром 28 апреля был вывезен из пункта содержания арестованных в административном порядке в другое место, где подвергся пыткам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Сеймур Хази.

"Ему на голову надели мешок, и он не знает его куда повезли. В этом месте его подвергали пыткам, оскорбляя нецензурными словами. Ниямеддин на общественных началах является телохранителем лидера партии Али Керимли. И вот от Ниямеддина требовали, чтобы он дал показания о том, что Керимли платит ему. Ниямеддин не дал таких показаний и к 23.00, поняв, что от него не добьются нужных показаний, Ниямеддина вернули в пункт содержания арестованных и поместили в одиночную камеру", - утверждает Хази.

По его словам, Ахмедову удалось передать своим близким о том, что с ним произошло. Хази отметил, что другие арестованные активисты ПНФА, содержащиеся в том же учреждении, "также передали сообщение о неприятностях Ахмедова".

"Власти обрушили на нашу партию всю мощь своей репрессивной машины. Мало того, что людей необоснованно арестовывают, так еще и в заключении их подвергают физическому и моральному давлению. Несколько дней назад нашего активиста Арифа Бабаева в пункте [содержания арестованных] принудили перед видеокамерой раскаяться и пообещать, что он больше не будет выступать с антигосударственными призывами. С 13 апреля продолжается информационная блокада лидера ПНФА Али Керимли, которому отключили Интернет и телефонную связь", - рассказал Хази.

ПНФА выступила с заявлением, в котором осудила пытки над Ахмедовым. "Все, что произошло с Ниямеддином Ахмедовым, не только противоречит Кодексу об исполнении наказаний, но и является уголовно наказуемым деянием, и ответственность за это преступление возлагается на политическую власть", - сказано в заявлении.

Партия расценивает действия силовиков как провокацию и полагает, что "попытки выбить показания у Ахмедова против Керимли могут быть составной частью плана фабрикации уголовного дела против лидера организации".

Вместе с тем, ПНФА отмечает, что "репрессии не сломят решимость партии продолжать мирными средствами борьбу за воцарение в Азербайджане свободного и справедливого общества".

Координатор Комитета против репрессий пыток Намизад Сафаров считает, что попытки принудить арестованных в административном порядке к отречению от своих политических взглядов, оговору лидеров оппозиции - это "не новость".

"В октябре 2019 подобное имело место против политика Тофига Ягублу и бывшего следователя Руфата Сафаров. К ним приходили высокие чины из других полицейских структур. Но, в случае с Ахмедовым имеет место новый тренд - незаконный вывоз арестованного в другое место. Это не только противозаконно, но и преступно", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД информацию о том, что Ахмедов подвергся пыткам, опровергли и назвали вымыслом.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".