Азербайджанский оппозиционер пожаловался на избиение силовиками

27 апреля 2020, 19:19

Силовики избили арестованного активиста Партии Народного фронта Азербайджана Арифа Бабаева и заставили его отказаться от политической активности, заявили его брат и представители партии.

Как писал "Кавказский узел", Ариф Бабаев был арестован 22 апреля. Силовики забрали его из дома и увезли без всяких разъяснений, заявил член президиума Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ильхам Гусейн. Суд приговорил Бабаева к 30 суткам ареста, признав виновным по ст.388-1.1 (размещение в информационном интернет-ресурсе запрещенной к распространению информации...) КоАП Азербайджана. В тот же день был арестован еще один член ПНФА - Аваз Ахмедов. Всего за последние две недели были взяты под стражу 10 членов партии, сообщили в ПНФА, включив в это число Ализамина Салаева, приговоренного к реальному сроку.

К 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Партия опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется "информационная блокада". 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского.

После того, как силовики задержали Арифа Бабаева и отвезли в отделение одной из силовых структур, его подвергли физическому давлению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат активиста Эльхан Бабаев.

Он считает, что активист подвергся физическому насилию за то, что "делился в Facebook сообщениями о лидере ПНФА Али Керимли, репостил обращения в его поддержку". Эльхан Бабаев назвал имя силовика, который "лично избивал" его брата.

По его словам, после суда Арифа Бабаева уже в изоляторе "принудили перед видеокамерой раскаяться в содеянном и поклясться, что больше не будет выступать с политическими заявлениями". "Только после этого его оставили в покое, и он смог позвонить домой и успел сообщить о своих бедах", - утверждает Эльхан Бабаев.

Брат активиста отметил, что в ближайшие дни на защиту будет привлечен доверенный адвокат, который выяснит подробности обвинения и обжалует арест.

Член президиума ПНФА Ильхам Гусейн вновь обратил внимание на то, что за последние недели были арестованы в административном порядке десять членов партии.

"На всех арестованных в той или иной форме оказывается давление с тем, чтобы запугать их, заставить отказаться от политической деятельности. Обвинение Арифу Бабаеву в распространении в Интернете некой запрещенной информации нелепо. В последние дни он публиковал посты с критикой лишения лидера ПНФА доступа к Интернету и телефонной связи, делал репосты на эту тему. Последней его публикацией было видеообращение ветерана карабахской войны Араза Гулиева, который заявил о выходе из правящей партии "Ени Азербайджан" и поддержке Али Керимли", - рассказал Гусейн корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что давление на арестанта с целью отречения его от политических воззрений является одной из форм унижающего достоинство обращения, и это запрещено Европейской конвенцией прав человека.

В свою очередь, глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов опроверг утверждения об избиении Бабаева.

"Сообщения о пытках над задержанными абсурдны. Если кто-то в социальных сетях распространяет запрещенную информацию, сведения, сеющие панику среди населения, то эти лица устанавливаются и в отношении них принимаются меры. Что касается конкретно Арифа Бабаева, то с какой стати должны пытать или угрожать ему? Если он опубликовал какой-то пост, то факт налицо. Если он признается и раскаивается в этом, то почему ему должны угрожать?" - цитирует Захидова агентство Turan.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".