Следком в тринадцатый раз отказался возбуждать дело о пытках в Анапе

28 апреля 2020, 04:48

Следствие в тринадцатый раз отказало в возбуждении уголовного дела по жалобам на пытки жителей Анапы Артема Бегларяна, Григория Ачкасова и Тиграна Григоряна. За около четырех лет проведения проверок утрачена масса возможностей получить доказательства в пользу версии заявителей, действия следствия решено обжаловать, отметила юрист "Комитета против пыток" Анна Коцарева.

Как информировал "Кавказский узел", трое жителей Анапы Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов сообщили, что подверглись избиениям и пыткам током после задержания в декабре 2015 года. По их словам, их вынудили сознаться в разбойном нападении на пожилую пару. В феврале 2016 года следователи отказались возбуждать уголовные дела о пытках, а в июле 2016 года все трое были признаны виновными в разбойном нападении и приговорены к тюремным срокам. 17 апреля 2018 года стало известно о том, что после жалобы юристов "Комитета против пыток" (КПП) прокуратура отменила постановления следствия об отказе возбудить дела о пытках Григоряна, Бегларяна и Ачкасова после задержания.

Следствие в тринадцатый раз отказало в возбуждении уголовного дела по жалобам Бегларяна и Ачкасова на пытки в Анапе. Копию постановления об отказе в возбуждении дела представители заявителей получили 27 апреля.

"Учитывая имеющиеся неустранимые противоречия в оценке телесного состояния фигурантов, противоречивые показания Бегларяна А.А. и Ачкасова Г.Г., отсутствие данных, которые бы подтверждали эти показания, имеющийся и вступивший в законную силу приговор суда, следствие полагает принять законное и обоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела... Постановил отказать в возбуждении уголовного дела... выразившихся в применении незаконных методов... физической силы к Бегларяну А.А., Ачкасову Г.Г. и Григоряну Т.А. для получения от них явок с повинной в разбойном нападении", - говорится в постановлении следователя, копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В июле 2016 года Бегларян и Ачкасов были осуждены за разбой и приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Этот приговор следствие положило в основу своей проверки, указав, что суд "дал оценку заявлениям Бегларяна А.А. и Ачкасова Г.Г. о применении в отношении них незаконных методов дознания и физической силы, признав их недостоверными, отнесясь к ним критически, как способ фигурантов уйти от уголовной ответственности", указано в постановлении. "При принятии решения по материалу проверки необходимо брать за основу вступившее в силу решение суда, которому законодатель отдает безусловное предпочтение перед любыми другими объективными данными, которые могут быть получены следователем в рамках проверки", - поясняется в документе.

Согласно постановлению, в возбуждении дела отказано за отсутствием признаков злоупотребления полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), превышения полномочий (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ), принуждения к даче показаний (ст.302 УК РФ), фальсификации доказательств (ч.2 ст.303 УК РФ) и заведомо ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения (ч.3 ст.306 УК РФ).

Бегларян и Ачкасов жалуются на пытки уже около 4 лет. С апреля 2018 года проверка их сообщений о преступлении проводится в рамках одного материала, уточняется в сообщении пресс-службы КПП.

Волокита с проверками непосредственным образом влияет на возможность подтвердить версию Бегларяна и Ачкасова, рассказала юрист "Комитета против пыток" Анна Коцарева корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что Бегларян заявил о пытках в декабре 2015 года, а Ачкасов - в апреле 2016 года.

"В обоих случаях не спешили проводить проверку... Упустили самые важные доказательства, саму возможность их получения. В частности, уже были утрачены записи с камер видеонаблюдения, которые можно было изъять и которые могли бы пояснить по поводу времени доставления. Сокамерников, которые находились в одной камере с Бегларяном и Ачкасовым и могли видеть телесные повреждения, также своевременно никто не опросил. По моей информации, не все из них опрошены до сих пор", - сказала юрист.

По ее словам, многие из опрошенных в рамках проверки спустя два-три года уже не помнили подробностей. "Есть и иные свидетели, которых... сразу не установил, не опросил, прошло время - и теперь это уже сделать сложно. Всё это могло бы стать доказательствами, но не стало", - указывает она.

Но самое главное, как считает юрист, за четыре года не была даже проведена судебно-медицинская экспертиза. "С момента задержания они все время находились в заключении, поэтому не были зафиксированы должным образом их телесные повреждения. Они не могли сами обратиться в экспертную организацию, чтобы там грамотно зафиксировали: локализацию, цвет, размер [повреждений]. Оба при помещении в ИВС были освидетельствованы, их телесные повреждения были записаны в книге первичных медосмотров, но этого недостаточно, чтобы эксперт мог дать заключение о давности их образования. Соответственно, упустили возможность своевременно назначить судебно-медицинскую экспертизу", - сказала Коцарева.

По ее словам, следствие из раза в раз не выполняет те действия в рамках проверки, на которые ему указывалось прежде со стороны своего руководства и со стороны прокуратуры, а "просто выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

По словам матери Григория Ачкасова Елены Хасановой, сын в суде просил назначить экспертизу. "Мой сын на суде кричал из этой клетки, где его держали: "Посмотрите на меня, посмотрите на мои ноги!". Задирал штанины и показывал. Там были видны темные пятна - не то, чтоб ожоги, но характерные такие следы, которые остались после пыток током. Он рассказывал прямо там, что слышал, как кричали его друзья в соседних кабинетах, их там тоже пытали. Просил назначить экспертизу - и он, и адвокаты, но судья... ходатайства все отклоняла", - рассказала Хасанова "Кавказскому узлу".

Коцарева не согласна с позицией следствия о том, что если есть заявители уже осуждены, то в отношении них не могло быть совершено ничего противоправного. "Мы обратились в суд с гражданским иском о взыскании морального вреда за неэффективное расследование, которое ведется - или, точнее, практически не ведется - годами. Параллельно мы сейчас будем обжаловать это отказное постановление... в суд. Будем просить признать его незаконным, требовать его отмены и проведения действительно нормальной проверки", - заключила Коцарева.

Сообщений относительно итогов проверки по заявлениям Бегларяна и Ачкасова на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по данным на 04.45 мск 28 апреля не было.