Верховный суд России отменил решения по делу об увольнении Анжелы Матиевой

24 апреля 2020, 21:48

Иск о восстановлении на работе ингушской активистки Анжелы Матиевой направлен на новое рассмотрение, все ранее вынесенные решения судов по этому делу отменены Верховным судом России. Это решение воодушевило земляков, которые утратили веру в справедливый суд, заявила активистка.

Как писал "Кавказский узел", Анжела Матиева была уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть") после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней в декабре 2018 года. По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. 5 марта 2019 года суд отказался восстановить ее в должности. Это решение будет оспорено, заявила активистка.

В компании увольнение Матиевой объяснили прогулом курсов корпоративного обучения 26 октября. По словам Матиевой, 17 октября 2018 года она была отозвана из отпуска и направлена в Москву под предлогом встречи с руководством компании, а позже в тот же день был издан приказ об отправке ее в командировку для прохождения не запланированных ранее курсов повышения квалификации. Активистка утверждает, что чувствовала себя плохо, но не отказалась от участия в прохождении курсов. Впоследствии ей стало хуже, 22-24 и 26 октября она проходила обследование в клинике в Москве, а 25 октября все же посетила корпоративные курсы, рассказала она. После своего вынужденного возвращения из командировки 27 октября она продолжила болеть, а с 29 октября по 11 декабря проходила лечение, в том числе стационарное.

"Мы подали апелляцию в Верховный суд Ингушетии, 30 мая он оставил решение Малгобекского суда без изменения. Потом мы подали кассационную жалобу в Верховный суд Ингушетии, но она даже не дошла до рассмотрения на коллегии судей, ее отклонили. В октябре мы подали вторую кассационную жалобу в Верховный суд России. 20 апреля ее рассмотрели", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анжела Матиева.

По ее словам, заседание суда проходило без участия сторон в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Председательствующая судья Людмила Пчелинцева постановила отменить все ранее вынесенные решения и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, рассказала Матиева.

К 24 апреля в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 36897 из них - в Москве, сообщается на сайте стопкоронавирус. рф. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Активистка рассказала, что Пчелинцевой ее дело было передано 29 января, а 25 февраля судья передала его в коллегию судей.

"В феврале я получала по почте промежуточное постановление судьи Пчелинцевой [...] В февральском постановлении судьи Пчелинцевой говорилось, что она нашла основания для рассмотрения моего дела коллегией. Там эти основания были расписаны на десяти страницах", - пояснила Матиева. По ее словам, постановление Верховного суда России на руки пока не получено.

Активистка также рассказала, что дата нового слушания в Малгобекском городском суде пока не назначена.

Анжела Матиева призналась, что очень рада, что дошла до Верховного суда России. "Я считаю, что всегда нужно идти до конца. Нельзя сразу опускать руки, нужно сначала испробовать всё, что возможно, чтобы изменить ситуацию. Я уверена в своей правоте", - сказала она.

По мнению активистки, суд принял справедливое и профессиональное решение. "Я очень благодарна ей (судье Пчелинцевой) за справедливое решение", - сказала она.

"Когда мы с мужем узнали об этом решении, эмоции были на пределе [...] Это большой подарок не только мне, но и очень многим людям у нас в республике, да и жителям других регионов", - отметила Матиева. По ее словам, после того как она написала о принятом Верховным судом решении на своей странице в Facebook, многие пользователи поздравили ее хорошей новостью.

"20 апреля 2020 г. судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ во главе с председателем судебного состава Л.М.Пчелинцевой вынесла определение (постановление): удовлетворить нашу жалобу, отменить все ранее вынесенные решения, направить мое дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции – Малгобекский городской суд РИ. Судья указали на многочисленные нарушения, допущенные судьями Ингушетии в ходе рассмотрения моего дела", - написала сегодня Матиева на своей странице в Facebook. По данным на 21.00 мск сегодня, его прокомментировали 76 пользователей. "Поздравляю, Анжела! Это очень хорошая новость. Радует, что справедливость восторжествовала на этот раз", - написала Irina Kosterina. "Это однозначно положительный результат. На это решение теперь вынуждены будут ориентироваться и ваши оппоненты", - прокомментировал Гапур Дахкильгов.

"Людям хочется позитива, хочется услышать, что справедливость возможна, что закон может быть выше каких-то политических влияний. Как это и должно быть. Людям этого очень сильно недостает. Так что это очень большая радость и для меня, и для многих других" - заявила Матиева.

В исковых требованиях, кроме восстановления на работе, содержатся также материальные требования. В частности, требование выплатить зарплату за время вынужденного прогула, с 13 декабря 2018 года, а также моральную компенсацию в размере миллиона рублей, рассказала активистка.

"Я всегда была ответственна в работе, работала на совесть, от души. У меня никогда, за всю мою трудовую деятельность, не было ни одного замечания, даже устного! Мной всегда были довольны... у меня есть личная благодарность министра иностранных дел Сергея Лаврова", - рассказала она. По словам Матиевой, увольнение стало для нее очень сильным ударом, она "очень болезненно это перенесла, переживала".

"Надеюсь, что в Малгобекском городском суде... вынесут справедливое решение, руководствуясь сугубо законом", - заключила активистка.

"Копии решения у нас пока нет, но все те доводы, которые мы изложили в кассационной жалобе, ранее были признаны судьей Пчелинцевой обоснованными. По этим доводам жалоба была внесена на рассмотрение в кассационную инстанцию. Так что мы делаем вывод, что суд согласился с теми доводами, на которые мы ссылались как на нарушения, допущенные предыдущими судами", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Башир Точиев.

Нарушений при увольнении допущено было множество, они изложены на четырех-пяти листах, рассказал адвокат. "В день, который ей вменили как прогул, Анжела находилась в больнице, и это подтверждено документально. В больнице она была по распоряжению работодателя, проходила обследование... А в акте (об увольнении), который составил работодатель, говорилось, что Анжела не представила медицинской справки, что она отсутствовала по уважительной причине", - указал Точиев. Он также отметил, что "все эти нарушения, которые ей вменили, даже если бы они были, не могли явиться достаточным основанием для увольнения". "Надеюсь, Малгобекский городской суд теперь удовлетворит требования Матиевой", - заключил он.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2019 года суд признал Матиеву виновной по административной статье административной статье 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и назначил ей 10 тысяч рублей штрафа. Доказательством вины Матиевой по ст. 20.2 КоАП стал ролик об октябрьском митинге в Магасе, где активистка на несколько секунд появляется в кадре, рассказала активистка Изабелла Евлоева. По другой статье, о неповиновении законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, Матиева была оправдана ввиду незначительности правонарушения. Полиция требовала пересмотреть решение Магасского районного суда, который оправдал активистку Анжелу Матиеву по делу о неповиновении силовикам. 4 июля Верховный суд Ингушетии оставил это решение в силе.