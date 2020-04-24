Кадыров рассказал о положительном тесте Даудова на коронавирус

24 апреля 2020, 11:26

У спикера парламента Чечни Магомеда Даудова первичный тест на коронавирус оказался положительным, о чем было решено умолчать, рассказал 23 апреля Рамзан Кадыров. Повторный тест Даудова показал отрицательный результат, добавил он.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. 27 марта Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам, потребовав сажать нарушителей карантинного режима в изоляторы, лишать их пищи и закапывать в ямах. При этом днем ранее власти Чечни устроили торжество вопреки собственным призывам отменить все массовые мероприятия, что вызвало в соцсетях упреки в непоследовательности.

По состоянию на 24 апреля коронавирус подтвержден у 347 человек в Чечне, из них шестеро умерли. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России, а о динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Рамзан Кадыров в прямом эфире в Instagram сообщил, что у спикера парламента Чечни, руководителя оперштаба по борьбе с распространением коронавируса Магомеда Даудова первично подтвердился коронавирус, а повторный тест оказался отрицательным.

Об этом глава региона рассказал в ответ на просьбу подписчика поделиться смешной историей из жизни, сообщило вечером 23 апреля ТАСС.

По словам Кадырова, о первично подтвержденном коронавирусе у Даудова стало известно вскоре после того, как тот был назначен на должность руководителя оперштаба по противодействию коронавирусу в Чечне.

Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне был создан по распоряжению правительства республики от 6 февраля. Биографии Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова размещены в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Кадыров рассказал, как к нему пришел один из министров и сообщил, что у Магомеда Даудова и еще у нескольких человек подтвержден коронавирус. "Я, конечно, удивился, но сразу попросил его перепроверить эти результаты, чтобы удостовериться в этом. Но при этом сказал, чтоб первые результаты он держал в тайне. [...] Я боялся за моральное состояние нашего председателя парламента. Он же очень беспокоится за своё здоровье", - привело 23 апреля слова Кадырова ИА "Чечня сегодня".

После того, как повторное тестирование показало отрицательный результат, Рамзан Кадыров, по его словам, сообщил Даудову о первом тесте. "Магомед меня поблагодарил, что я скрыл эту информацию, потому что он мог не выдержать такого. Правда, после этого он чуть ли не каждый день начал посещать клинику", - процитировало главу Чечни агентство.

Напомним, в конце марта в Чечне начались рейды силовиков, следящих за соблюдением карантина, а с 13 апреля людям запрещено покидать дома без спецпропуска. Каждой семье отведены на покупки шесть часов в неделю. На фоне роста числа зараженных в Чечне Рамзан Кадыров запретил жителям республики покидать дома в прошедшие выходные, 18 и 19 апреля. Госслужащие, которые нарушат запрет, будут уволены, предупредил он.

С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".