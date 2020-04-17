Телесюжет о ценах на продукты вызвал недоверие в Чечне

17 апреля 2020, 13:21

Цены на продукты в магазинах и на рынках Чечни после введения карантина остались прежними, следует из опубликованного сегодня репортажа республиканского телеканала. Многие продукты в республике заметно подорожали, указали пользователи Instagram и местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в середине марта на фоне угрозы распространения коронавируса жители Чечни начали массово скупать продукты питания с большим сроком хранения. Повышенный спрос привел к росту цен, после чего Рамзан Кадыров потребовал от чиновников контролировать цены. Силовики и представители властей во время рейдов требуют от розничных торговцев снижать цены, увеличенные оптовиками, пожаловались предприниматели.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Репортаж ЧГТРК "Грозный" о том, что в Чечне цены на продукты питания не повысились, был показан в ночных новостях 15 апреля, а сегодня размещен в Instagram-паблике телеканала, насчитывающем 709 тысяч подписчиков. "Несмотря на режим самоизоляции и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, цены на продукты питания остаются на докризисном уровне", - говорится в аннотации к телесюжету.

Авторы репортажа отчитались о том, что повышения цен на продукты не произошло, в частности, в гипермаркете «Лента» и на рынке «Беркат» в Грозном. Так, на вопрос журналистки, не поднялись ли цены, одна из торговок на рынке «Беркат» ответила на чеченском языке: «Не выросли ни на один грамм!». По ее словам, нет проблем и с поставками товаров, передал корреспондент "Кавказского узла".

Отсутствие роста цен констатировали в сюжете республиканского телеканала и несколько местных жительниц. "Цены остались теми же, что и были до введения карантина. Мясо купила – та же цена, 320 [рублей за килограмм], яблоки – та же цена", – сказала, в частности, в эфире ЧГТРК Светлана Висаева.

Публикация на странице «Грозный ТВ» в Instagram набрала за три часа 38,1 тысячи просмотров, под ней размещено 166 комментариев. Авторы многих из них привели примеры подорожания продуктов.

"Куры, а точнее, цыплята, которые стоили 250-280, щас стоят 350-400 и это не скачок цены? А лимон, который стоит 50-80 - тоже не скачок? Ой, да вас послушаешь, на карантине мы шикуем", - написал, в частности, пользователь _t_movna_.

"Всё подорожало, и покупать не на что уже!" - возмутилась nmutuzova2602. "Цены не те, что месяц назад", - подтвердил isaevtimur095. "Кошмар. Куры почему так подорожали? Костлявые цыплята 380 уже стоят!!!" - поделилась возмущением marem63_95.

"Неправда, что цены прежние, ужас, как все подорожало", - посетовал valavlas. "Не все ходят в "Ленту", но у нас тоже и куры и яйца подорожали, и остальное тоже, Ножай-Юртовский район", - написал 19_0588.

"Как можно говорить «не подорожало», когда в разы цены подорожали", - выразил свое возмущение belgatoevskii, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые местные жители республики также рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о повышении цен на продукты. "Подорожало практически все, начиная от муки, cахара и заканчивая выпечкой. Мясо, что прежде стоило у нас 310 рублей за кило, теперь по 340-350 продается. Куры, что были по 300, стоят 350 рублей. Лоток яиц уже под 200 рублей стоит, хотя прежде в 140-180 обходился. И так практически по всему ассортименту продуктов", - сказала, в частности, грозненка Лейла.

"Подорожание есть, и оно заметно. Что уж говорить, если 2-3 недели назад на том же «Беркате» лимоны подавали по 100 рублей за три, а то и пять штук, а теперь всего за один просят 60-70 рублей. Трехкилограммовый мешочек фасоли стоит 400 рублей. Вот хлеб не подорожал, это правда. Как стоила буханка 15 рублей, так и сегодня стоит. На все остальное, где больше, где меньше, но цены добавили", - сказал местный житель Усам.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".