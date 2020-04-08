Бабаян отказался поддержать Маиляна на выборах президента Нагорного Карабаха

08 апреля 2020, 05:17

Бывший командующий Армии обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян отказался поддержать кандидатуру Масиса Маиляна во втором туре выборов президента, предложив своим сторонникам самостоятельно решать, за кого голосовать.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта в Нагорном Карабахе прошли президентские и парламентские выборы. В парламент по итогам голосования прошли пять партий. Из кандидатов в президенты никто не набрал нужного количества голосов, второй тур выборов намечен на 14 апреля. Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - по предварительным данным, это бывший премьер-министр Араик Арутюнян (за него проголосовали 49,6% избирателей), и Масис Маилян (26,7%).

7 апреля состоялось заседание Центризбиркома Нагорного Карабаха, на котором председатель ЦИК Србуи Арзуманян объявила, что предвыборная агитация кандидатов в президенты начнется 9 апреля, а сами выборы состоятся 14 апреля, причем этот день будет объявлен нерабочим днем, передает корреспондент "Кавказского узла".

По ее словам, избирательный бюллетень второго тура президентских выборов будет белым, на бумаге формата А5, защищенный водяными знаками.

На заседании также состоялась жеребьевка для определения порядка имен кандидатов. Согласно результатам, в бюллетене первым номером будет записан Масис Маилян, вторым - Араик Арутюнян. При этом представителей штаба Маиляна на жеребьевке не было, и в процедуре вместо них участвовал член избирательной комиссии.

Масис Маилян 5 апреля обратился к избирателям с призывом проигнорировать второй тур президентских выборов из-за угрозы коронавируса.

Кандидат в президенты Араик Арутюнян, в отличие от Маиляна, на своей странице в социальной сети Facebook призвал граждан быть активными во втором туре, отметив, что «во время первого тура житель Арцаха (Нагорного Карабаха) своим активным участием подтвердил, что он обеспокоен судьбой своей страны, и что голос каждого человека играет решающую роль».

«Учитывая сложившуюся ситуацию в республике, выборы прошли в соответствии с правилами безопасности. На этот раз все также будет сделано, чтобы не подвергать опасности ваше здоровье людей», - также написал Арутюнян, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Государственный министр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян на пресс-конференции 7 апреля заявил, что «во втором туре президентских выборов будут также предоставлены избирателям все средства дезинфекции, и приняты все меры для минимизации рисков для здоровья граждан».

Бывший командующий Армии обороны Нагорного Карабаха, председатель партии «Свободная Родина», которая получила в ходе выборов девять мандатов в парламенте, Самвел Бабаян, заявил, что «выборы прошли в неравной конкуренции с явными нарушениями, о чем свидетельствуют результаты голосования».

«Мы передали в Центральную избирательную комиссию большой список нарушений и преступлений на выборах. Есть все основания для того, чтобы объявить результаты выборов недействительными или оспорить их в суде. Однако, осознавая опасность момента, интенсивную эпидемию, краткосрочные и долгосрочные вызовы государственности Арцаха (Нагорного Карабаха) и избегая искусственных потрясений, мы принимаем результаты национальных выборов. Причиной такого решения стало то, что нарушения избирательного процесса являются результатом не индивидуального подхода, а серьезных законодательных пробелов. В этом смысле мы подтверждаем неизбежность конституционной и, следовательно, законодательной реформы», - написал Бабаян, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что не будет поддерживать кандидатуру Масиса Маиляна во втором туре выборов, и призвал своих сторонников «принять собственное решение относительно степени их участия в выборах 14 апреля».

После того, как суд в Степанакерте отказал Бабаяну в восстановлении гражданства и избирательного права, партия "Единая Родина" поддержала на выборах 31 марта кандидата в президенты Масиса Маиляна.

Напомним также, что наблюдатели из Армении указали на нарушения на выборах в Нагорном Карабахе, в частности, на то, что на некоторых участках наблюдались нарушения тайны голосования, фиксировались случаи голосования за другого избирателя, а главы комиссий не обращались в полицию из-за таких случаев. О нарушениях во время голосования заявляли и представители оппозиционных партий Нагорного Карабаха.