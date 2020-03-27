27 марта 2020, 03:35

Жительница Карачаевска отвергла вину в финансировании терроризма

Следствие по делу жительницы Карачаевска Фатимы Чотчаевой, обвиняемой в финансировании терроризма, завершено. Чотчаева заявила в суде о своей невиновности, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года в отношении Чотчаевой было возбуждено уголовное дело о финансировании террористической деятельности по (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ), ее поместили под стражу. В январе Черкесский горсуд продлил ей арест до 25 марта. Защита просила отпустить обвиняемую под подписку о невыезде или домашний арест.

"Следователь УФСБ по Карачаево-Черкессии 25 марта уведомил нас о завершении следствия. Дело направлено в прокуратуру", сообщила 26 марта адвокат подсудимой Эльвира Айдинова.

Она рассказала, что дело состоит из четырех томов, судебное разбирательство будет проходить в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

По словам адвоката, 19 марта Черкесский горсуд продлил Чотчаевой арест до 25 апреля. На судебном заседании Чотчаева вину не признала. «Она настаивала на том, что средства отправляла своей дочери и ее маленьким детям в Сирию на еду», - добавила Айдинова.

На сайте Черкесского горсуда информации о продлении меры пресечения Чотчаевой по состоянию на 22.20 мск сегодня нет. Комментариями стороны обвинения относительно заявления подсудимой "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков на Северном Кавказе "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Коллеги Гаджиева призвали поддержать интернет-кампанию в его защиту", "Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову", "Уроженец Дагестана получил срок за финансирование терроризма".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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