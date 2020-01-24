В Черкесске суд продлил арест обвиняемой в финансировании терроризма

24 января 2020, 05:59

Черкесский горсуд продлил жительнице Карачаевска 47-летней Фатиме Чотчаевой, обвиняемой в финансировании терроризма, срок содержания под стражей до 25 марта. Защита просила выпустить обвиняемую под подписку о невыезде или домашний арест.

25 июля 2019 года в отношении Чотчаевой возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). По данному обвинению предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или пожизненным заключением.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», в период до 27 июня 2019 года, находясь в Карачаевске, Фатима Чотчаева «сформировала преступный умысел, направленный на сбор денежных средств и финансирование лиц, принимающих участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике на стороне террористической организации «Исламское государство».

По версии следствия, в июле Чотчаева «планировала собрать денежные средства и осуществить безналичный перевод на имя известного ей лица в Турецкую республику, аккумулирующего и распределяющего поступающие денежные средства участникам ИГИЛ*».

17 июля 2019 года Управлением ФСБ по КЧР был проведен оперативный эксперимент, во время которого в ходе разговора с гр.К. Чотчаева «сообщила ему о наличии у нее опыта в переводе денежных средств, лицам, находящимся в составе террористической организации на территории САР». Затем, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, получила средства в размере 40 тысяч рублей и в этот же день посредством платежной системы «Юнистрим» перечислила деньги для перевода гражданину Турции. Чотчаева была задержана.

В ходе судебного заседания 23 января следователь попросил суд продлить меру пресечения в виде заключения под стражей с учетом того, что она обвиняется в особо тяжком преступлении. «Направлено поручение УФСБ по КЧР для установления местонахождения свидетелей. Необходимо провести дополнительный допрос обвиняемой Чотчаевой», - сказал он, добавив, что также запланированы иные следственные действия.

Представитель прокуратуры поддержал позицию следователя, заявив, что оснований для изменения меры пресечения Чотчаевой нет. Защита попросила суд освободить обвиняемую под домашний арест или под подписку о невыезде.

«Моя подзащитная не отрицает перевод средств, но отрицает, что деньги были перечислены террористической организации… Чотчаевой двигал инстинкт матери, она отправляла деньги своей дочери, которая просила выслать ей средства на пропитание. Никаких данных о том, что ее дочь находилась в террористической организации, нет», – сказал в ходе судебного заседания адвокат Умар Батчаев.

«В постановлении следователя о продлении срока содержания под стражей указаны те же следственные действия, по которым срок содержания под стражей продлевался ранее, то есть 21 ноября 2019 года. За этот промежуток времени ни одного следственного действия за исключением допроса по ее же ходатайству», - сказала в ходе заседания адвокат Эльвира Айдинова.

По ее словам, нет никаких доказательств доводов следствия о том, что Чотчаева может скрыться или воспрепятствовать следствию. «Она ранее не судима, имеет двух малолетних детей», - добавила Айдинова.

Сама Фатима Чотчаева в ходе заседания расплакалась и сказала, что пыталась помочь своей дочери. «У дочери маленькие дети. У меня такие же маленькие дети. Я хотела им помочь. Речи о какой-то организации не было», - сказала Чотчаева.

Судья Азамат Кубов вынес постановление о продлении срока содержания под стражей Чотчаевой, заявив, что оснований для изменения меры пресечения нет.

Дочь Фатимы Чотчаевой, которой мать отправляла средства, родилась от первого брака, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» супруг подозреваемой Хасанбий Карамурзин.

«Девушку зовут Зульфия, сейчас ей 25 лет. Отец Зульфии работал в правоохранительных органах, он умер. Я женился на Фатиме, когда Зульфия была маленькой, ей было, наверное, 2 года. У нас в браке с Фатимой родились еще двое детей... Они с июля не видели свою мать, мы им говорим, что она больная и уехала на лечение», - рассказал он.

По его словам, когда Зульфие исполнилось 18 лет, ее дядя по матери насильно выдал замуж . «Дядя ее насильно выдал замуж, ее увезли в Сирию. Сейчас Зульфия не живет с этим парнем, они официально в разводе. Она там одна с детьми. Дядю убили там», - рассказал Хасанбий Карамурзин.

Фатима всегда отправляла деньги своей дочери и трем внукам, сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльвира Айдинова.

«Обвинение построено только на «оперативном эксперименте». Оперативники, скорее всего, прочитали ее переписку с дочкой. В переписке дочка писала, что у нее закончились деньги, и они с детьми умирают с голоду. Писала также о каком-то человеке. Правоохранительные органы направили к ней своего человека, он сказал, что в лагере находится его сестра, и ей нужно отправить деньги. Фатима подумала, что это тот человек, о котором писала дочь, и взяла деньги», - рассказала Айдинова.

По ее словам, сотрудники ФСБ были в курсе, что Чотчаева всегда отправляла деньги дочери. «Все деньги получала дочь и отправляла смс, в котором сообщала, на что потрачены средства», - пояснила адвокат.

Дочь не проходит подозреваемой по какому-либо делу в Сирии, сказала Фатима Чотчаева корреспонденту «Кавказского узла». «Она находится с детьми в лагере «Аль-Холь». Свидетели, о которых идет речь в деле, - такие же матери девушек, уехавших в Сирию», - добавила она.

У обвиняемой нет никаких жалоб на содержание в следственном изоляторе. «Условия нормальные, отношение хорошее. Нас трое в камере». – сказала Чотчаева.

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