Полиция Грузии сообщила о 99 нарушителях режима самоизоляции

18 марта 2020, 13:47

За сутки в разных регионах Грузии были принудительно помещены в карантин 28 человек, не соблюдавших введенных в связи с пандемией коронавируса правил самоизоляции.

"Кавказский узел" информировал, что патрульная полиция Грузии следит за соблюдением правил самоизоляции теми, кто обязан был ограничить социальные контакты из-за подозрения на коронавирус. Нарушители принудительно переводятся в карантинную зону.

Сегодня число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 38 человек, на карантине по всей стране находятся 1130 человек, на стационарном лечении - 81. Жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов. Участники прошедшей 17 марта акции потребовали снизить налоги для предпринимателей и наемных рабочих, чтобы рост цен во время распространения коронавируса в Грузии прекратился, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". В материале также приводится информация о распространении инфекции в других регионах Кавказа и мерах профилактики коронавируса.

17 марта были выявлены еще 28 новых нарушений правил самоизоляции. "Граждане в районах Имерети, Самегрело, Кахети, Мцхета-Мтианети, Квемо Картли, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Гурии и Аджарии были перемещены в карантинную зону", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение МВД Грузии. По данным ведомства, за все время принудительно переведены в карантинные зоны 99 человек.

Растет и число госпитализированных. Сегодня после проверки на границе с Азербайджаном в инфекционный госпиталь Тбилиси были доставлены три гражданина Грузии. У всех троих высокая температура, сообщил Первый канал грузинского телевидения.

В регионе Кахетия власти по договоренности с местным мусульманским населением отменили массовые мероприятия по случаю празднования Новруза, сообщил в эфире Первого канала губернатор Ираклий Кадагишвили.

Новруз (Навруз) - праздник Нового года у иранских и тюркских народов, он отмечается 21 марта, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке о празднике. В соседнем с Грузией Азербайджане Новруз отмечается на государственном уровне. Массовые мероприятия, связанные с этим праздником, были отменены там еще 10 марта.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".