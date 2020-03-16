Защита жителя Адыгеи раскритиковала приговор по делу о вербовке в ИГ*

16 марта 2020, 19:53

Суд признал жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова вербовщиком боевиков, несмотря на отказ свидетелей обвинения от показаний, заявила защита. Адвокат Убайдова анонсировала обжалование приговора.

Как писал "Кавказский узел", сегодня житель Адыгеи Сайедшох Убайдов был признан судом виновным по делу о склонении знакомого к участию в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и приговорен к 6 годам колонии общего режима.

Срок заключения Убайдова истечет в 2024 году

В зале Южного окружного военного суда на оглашении приговора Сайедшоху Убайдову присутствовали мать и еще один родственник подсудимого. Журналисты, кроме корреспондента "Кавказского узла", отсутствовали. Переводчик, через которого Убайдов общался с судьями на предыдущих заседаниях, сегодня в суд не приехал, как и гособвинитель.

Оглашение приговора заняло всего несколько минут: председательствующий судья зачитал только вводную и резолютивную части. За фиктивную постановку на учет своих знакомых Убайдов был приговорен к 100 тысячам рублей штрафа, однако суд освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности. По статье о склонении к участию в террористической организации штраф назначен не был. В срок отбывания наказания Убайдову, согласно приговору, будет зачтен период его содержания под стражей - с 14 марта 2018 года. До вступления приговора в силу Убайдов будет содержаться в одном из ростовских СИЗО. Изъятые у Убайдова три мобильных телефона будут возвращены его родственникам.

Судья объяснил Убайдову право на обжалование приговора в Апелляционном военном суде и оговорил возможность привлечения государственного адвоката.

Адвокат Сайедшоха Убайдова Наталья Фараджева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует решение суда. "Данный приговор нельзя считать законным ввиду существенного порока обвинения - поскольку Убайдову не вменено обвинением, что якобы склоняемое им лицо пожелало вступить в ИГ*. Вместе с тем склонение должно быть осуществлено, то есть у Джамшеда Усмана Ализода должен был сформироваться умысел на вступление в ИГ*, однако Джамшед на предварительном следствии об этом не пояснял, а в суде заявил, что Убайдов его в ИГ* не склонял, и все это ложь. Не подтвердил свои показания в судебном заседании и другой значимый свидетель. В материалах дела отсутствуют доказательства демонстрации Убайдовым видеороликов, пропагандирующих ИГ*. В итоге, несмотря на многочисленные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, суд в обоснование приговора скорее всего положит никем не заверенную копию приговора в отношении Джамшеда Усмана Ализода, который осужден и уже амнистирован в Таджикистане за «Салафию», которая в РФ не запрещена", - заключила адвокат.

Наталья Фараджева отметила, что приговор оглашался в отсутствие переводчика, участие которого ранее суд признал обязательным.

Нарушения статьи о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина является основанием для выдворения, однако сама статья "не соответствует принципу правовой определенности", убеждена председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Никогда нельзя понять, фиктивная она или не фиктивная. Человек может быть зарегистрирован в одном месте, а проживать в другом месте, очень трудно в этом разобраться. Имитировать проживание вообще ничего не стоит. Людям просто не приходит в голову, что если они зарегистрировались у знакомых, а живут и ночуют на работе, кто-то может прийти к ним и привлечь к ответственности и хозяев, и их. Это статья, в которой доказывание чрезвычайно сложно, критерии абсолютно размыты", - сказала Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

В Адыгее у Убайдова живут жена с четырьмя детьми

На заседании 17 февраля 35-летний Убайдов с помощью переводчика сообщил, что был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель - владел ларьком в поселке Яблоновский и продавал овощи, зарабатывая около 20 тысяч рублей в месяц. "Мне приходилось с девяти лет работать - продавать пирожки, работать грузчиком. В 17 лет мне подсказали, что в России больше платят. Я переехал, работал на стройках. Строя дом в Адыгее и продавая овощи, женился, завел детей", - рассказал о себе Убайдов. Подсудимый пояснил, что в Адыгее он жил с 2012 года, а перед этим - в Краснодарском крае, где женился на местной жительнице, с которой развелся через 2,5 года. Четверо его несовершеннолетних детей - от другой жены, из Таджикистана, с которой Убайдов жил в Адыгее и до задержания.

Адвокат Наталья Фараджева уточнила корреспонденту "Кавказского узла", что семья Убайдова и сейчас живет в Адыгее.

Мать Убайдова Мохраджаб Тоирова, приехавшая в Ростов-на-Дону из Таджикистана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что увидела сына впервые после его задержания. "Его отец 25 лет работал в правоохранительных органах, пенсионер внутренних дел, сейчас инвалид. У него (Убайдова. - Прим. "Кавказского узла") четверо маленьких детей. Не понимаю, за что такой срок?" - сказала она.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.