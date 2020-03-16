Житель Адыгеи получил шесть лет по делу о вербовке в ИГ*

16 марта 2020, 13:18

Южный окружной военный суд признал жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова виновным в вербовке в террористическую организацию и приговорил к шести годам колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", житель Адыгеи Сайедшох Убайдов был обвинен в склонении знакомого к участию в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а также в нарушении миграционного законодательства. На первом заседании суда по его делу Убайдов отверг обвинения в вербовке в ИГ*. При этом он признал вину в фиктивной постановке на учет двоих знакомых. 2 марта прокурор потребовал для него семь лет заключения. Защита просила оправдать Убайдова, подчеркивая, в частности, давление силовиков и отсутствие компетентного переводчика.

Сегодня Южный окружной военный суд признал Сайедшоха Убайдова виновным в вербовке в ИГ* и приговорил к шести годам колонии общего режима. По обвинению в фиктивной регистрации он был также признан виновным, но освобожден от наказания по срокам давности. Убайдов встретил приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

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* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.