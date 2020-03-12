Нальчане пожаловались на свалку у многоэтажки

12 марта 2020, 15:30

Пользователи Instagram назвали "беспределом" кучи мусора на улице Кулиева в Нальчике. Несанкционированная свалка образовалась на месте ликвидированной контейнерной площадки, пояснил региональный оператор по вывозу мусора.

⠀

Мусорная свалка образовалась под окнами многоквартирного дома по улице Кулиева. Туда выбрасываются пакеты с мусором, обрезанные ветви деревьев, старую мебель, говорится в сегодняшней публикации в Instagram-паблике kbr.nalchik. "Мусор лежит уже неделю. Без баков", - приводятся в публикации слова одного из подписчиков группы. "Они (мусорный оператор. - Прим. "Кавказского узла") не привозят баки, потому что жители жалуются на шум, который издает спецтехника", - пояснил еще один подписчик.

Администратор страницы компании "Экологистика" заявил в комментариях, что мусорная площадка, о которой идет речь в публикации, была ликвидирована по решению прокуратуры. Он отметил, что компания получила многочисленные жалобы, и перенаправила их в городскую администрацию. "Нам известно о том, что на сегодняшний день администрацией прорабатывается вопрос о создании контейнерной площадки по улице Кулиева", - написал представитель компании.

Комментаторы, позиционирующие себя как местные жители, выразили возмущение свалкой. "Если в самом престижном происходит такой беспредел, что будет твориться в других районах Нальчика? Что, даже не было видеокамер, чтобы наказать за такое нарушение?" - написала musaeva_irina1960. "Ужас, что творится, город утопает в отходах!" - высказалась asiiatabitova. "Что вообще творится в нашей республике?" - прокомментировал tamirlan_dushekov.

К 15.30 мск 12 марта публикация о свалке на улице Кулиева, сделанная 11 марта, собрала 255 "лайков" и 15 комментариев. Администраторы страниц мэрии Нальчика и прокуратуры Кабардино-Балкарии к 14.30 мск 12 марта не отреагировали на эту публикацию, на сайтах мэрии и прокуратуры комментариев по этому поводу также нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Нальчика жаловались на кучу мусора на улице Неделина. Свалка образовалась из-за того, что регоператор, компания "Экологистика", не вывозил мусор, заявила в январе прокуратура.