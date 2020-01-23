Прокуратура потребовала убрать свалку в Нальчике

23 января 2020, 21:16

На улице Неделина в Нальчике образовалась свалка из-за того, что регоператор ООО «Экологистика» не выполнял свои обязательства по вывозу мусора, установила прокуратура, отреагировав на жалобы местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", видеозапись, демонстрирующая гору мусора около контейнерной площадки во дворе дома по улице Неделина в Нальчике, была опубликована вечером 14 декабря в Instagram-паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 112 тысяч подписчиков. На кадрах видна куча мусора, в том числе разбросанного около мусорного контейнера. В этой куче роются голуби и вороны. Спустя час после размещения видео представитель администрации Нальчика отреагировал на него, сообщив, что мусор вывезен.

Кучи мусора во дворах домов в Нальчике говорят о неэффективной работе оператора по вывозу отходов, предположили пользователи соцсети после публикации видеозаписи стихийной свалки. Мусор около контейнеров бросают жильцы окрестных домов, возразили их оппоненты.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что региональным оператором ООО «Экологистика» не осуществляется своевременный вывоз твердых коммунальных отходов по улице Неделина в Нальчике, что приводит к переполнению контейнеров для мусора и ее складированию на прилегающей территории.

По результатам проверки прокурор Нальчика потребовал от гендиректора ООО «Экологистика» устранить нарушения и привлечении виновных лиц к ответственности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры КБР.

В нем также указано, что проверка была организована в связи с публикацией в одном из Интернет-СМИ новости с описанием видео и жалоб на скопившийся мусор на улице Неделина в Нальчике от местных жителей в соцсетях.