Миссия ОБСЕ не выявила нарушений в зоне карабахского конфликта

12 марта 2020, 00:55

Наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали случаев нарушений режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, сообщили в МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Так, Азербайджан утром 11 марта заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, который дает сводки нарушений перемирия еженедельно, с 1 по 7 марта зафиксировал 160 обстрелов со стороны Азербайджана.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на соглашение, в течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

«Согласно достигнутой с властями Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") договоренности, миссия ОБСЕ 11 марта провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее Акны», - следует из сообщения пресс-службы МИД Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, со стороны Нагорного Карабаха наблюдение вели полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина). С азербайджанской стороны мониторинг провели полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия), отмечает ведомство.

По данным МИД Нагорного Карабаха, мониторинг прошел в соответствии с графиком, нарушений выявлено не было. Миссию наблюдения со стороны Нагорного Карабаха сопровождали чиновники министерства иностранных дел и министерства обороны самопровозглашенной республики.

Мониторинг миссии ОБСЕ, проведенный 11 марта в Агдамском районе, "завершился без инцидентов", отчиталось на своем сайте Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что проведенный 6 февраля наблюдателями ОБСЕ мониторинг, по данным МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана, завершился без инцидентов.