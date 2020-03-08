Оппозиция выступила вместе с противниками сноса гаражей в Астрахани

08 марта 2020, 02:21

Снос гаражей в микрорайоне "Спутник" в Астрахани создаст для местных жителей большие проблемы, в том числе экологические, заявили участники митинга. По словам представителей оппозиционных партий, принявших участие в акции, снос гаражей может привести к транспортному коллапсу.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года жители спального микрорайона "Спутник" провели несколько народных сходов в связи с тем, что районные власти предупредили их о сносе металлических гаражей, расположенных на улице Рылеева. На месте снесенных гаражей проложат автодорогу, пояснили в администрации. Но люди были резко против этого. Они указывали, что рядом с их домами и так проходит железная дорога, и если здесь появится еще и автодорога, то шума станет больше, ухудшится экологическая обстановка в районе, а дворы будут забиты автомобилями, потому что их некуда будет ставить. На сходе 27 мая представители администрации пообещали жителям, что массового сноса гаражей не будет, но в феврале 2020 года по району вновь развесили уведомления о скором сносе гаражей. Проведя два народных схода, жители микрорайона вышли на митинг, участие в котором приняли до 150 человек.

Участник митинга против сноса гаражей и строительства автомобильной дороги, который прошел 7 марта в Астрахани, житель микрорайона "Спутник" Максим заявил корреспонденту "Кавказского узла", что планируемая дорога будет проходить рядом с его домом. "Помимо этой планируемой автотрассы у нас рядом с домами проходит еще железная дорога. И так окна не открыть - копоть, пыль, шум. А если будет еще автодорога, которая жителям нашего микрорайона не нужна, то будет еще хуже", - сказал он.

По его словам мужчины, снос гаражей создаст много проблем. "Если гаражи все снесут, где ставить личный автотранспорт? Даже сейчас, когда есть гаражи, около каждого дома всё забито машинами... Пусть узаконят гаражи, и люди будут платить за это всё", - предложил он.

При этом Максим сомневается в том, что власти откажутся от планов по сносу гаражей. "В прошлом году уже говорили, что сноса не будет. Сейчас уже объявили опять, что строительства дороги все-таки не будет (после февральских народных сходов). Объявления развешали на подъездах несколько дней назад. Но как-то верится с трудом. Хотелось бы какой-то конкретики", - сказал он.

По словам участницы митинга, жительницы микрорайона "Спутник" Татьяны Сердюковой, объявления о сносе гаражей начали расклеивать 14 февраля.

"У нас в Whatsapp есть группа жителей. Мы оперативно обо всем узнали, и я в тот же день поехала в администрацию и спросила, почему гаражи будут сноситься, на каком основании? Мне ответили, что "представители администрации комментарии не дают по данному вопросу". Вот, мол, звоните по телефону. Мы начали звонить - нам говорят: "Пятница, предвыходной день, никого на месте нет". Один из наших активистов дозвонился до замглавы Кировского района, и тот также сказал, что никаких комментариев дать не может, потому что пятница", - рассказала Сердюкова.

По ее мнению, изменение позиции администрации по вопросу сноса гаражей может быть связано с кадровыми перестановками.

В мае-июне прошлого года администрацию Кировского района возглавлял Владимир Пыжиков. Через несколько месяцев на место главы администрации Кировского района поставили Игоря Редькина, который до этого был замглавы городской администрации, а Пыжикова сделали его замом, пишут "Астраханские новости".

По словам Сердюковой, в 20-х числах февраля они написали письма и губернатору Игорю Бабушкину, и бывшему до 25 февраля главой администрации города Радику Харисову, и Игорю Редькину, однако ответов пока не получили.

"Строительство автотрассы в этом месте невозможно! Под ныне существующей дорогой на этом месте идут коммуникации "Астрводоканала". Нам из-за этого в свое время не разрешили ставить кирпичные гаражи, на фундаменте, так как если какая-то ситуация - металлический гараж можно отодвинуть, отремонтировать и поставить обратно. А тут они собрались строить четырехполосную дорогу с тротуарами! Мы хотим, чтобы наши гаражи никто не трогал, мы готовы создать гаражный кооператив, точнее возобновить его работу, так как администрация в 2015 году в одностороннем порядке расторгла договор, о чем мы узнали только в прошлом году. Люди готовы сами благоустроить - и покрасить эти гаражи в один цвет, и мусорники поставить, и всё", - заключила она.

По словам участника митинга Дмитрия, в прошлом году один из его гаражей, расположенный на улице 11-й Красной Армии уже был снесен. "Но у меня есть другие гаражи, и я беспокоюсь за их судьбу. Я готов их оформить, готов платить налоги - они же сами не оформляют", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на месте, где раньше располагались гаражи, ничего не делается, "это место как стояло заброшенное, так и стоит". "Смысл какой был убирать гаражи? Если вы хотите благоустроить это место, положить плитку, сделать освещение, парковку - пожалуйста. Но этого же нет", - посетовал Дмитрий.

Он высказал возмущение в связи с тем, что на митинг не пришел никто из представителей городских властей. "Я думал, тут будут присутствовать представители городской власти, что они дадут внятный ответ... И смысл тогда в этом митинге? Опять собраться?" - задается Дмитрий вопросом.

По мнению участницы митинга Алии Сорокиной, ситуация с гаражами нуждается в огласке. "Во всяком случае, люди теперь об этом узнают. Что мы не сидим между гаражами, не шепчемся, а можем выйти и вслух сказать. Надо, чтобы все об этом знали... У нас большое количество гаражей (хотят снести)... Уже сейчас сплачиваются все районы, нам звонят и говорят "Мы тоже хотим принять участие, до нас это (снос) тоже когда-нибудь дойдет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Митингующих поддержали депутаты

На митинге выступили глава фракции КПРФ в областной думе Виктор Вострецов, депутат Госдумы Олег Шеин и другие политики.

По мнению депутата Астраханской городской думы от КПРФ Халита Аитова, снос гаражей может привести к транспортному коллапсу.

"Все эти десятки тысяч гаражей (или даже сотни тысяч, по неофициальным данным), которые есть в Астрахани, будут постепенно ликвидированы, а куда ставить машины? Созданы у нас парковки возле многоэтажных жилых домов? Даже возле новых жилых комплексов парковочных мест в достаточном количестве нет. Фактически при сносе гаражей каждый примет решение ставить машину на улице, рядом с домом. И что это будет? Возникнет проблема элементарно - подъезда спецтехники, скорой помощи, пожарных машин в случае необходимости. Всё будет перекрыто, подъехать невозможно. И экологическая ситуация в городе будет только ухудшаться, а комфорт проживания горожан - снижаться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, практически все гаражные кооперативы в городе не имеют официального оформления. "Они имели, но в 2017-2018 годах многие договоры были ликвидированы. Есть поправка в федеральном законе, которая мешает реализации деятельности именно гаражных кооперативов на территории России, не только Астрахани. Так что теперь надо оставить кооперативы, официально оформить там, где их можно оставить и оформить. Там, где нельзя, они будут ликвидированы. Граждане не скрываются, они готовы платить и аренду за землю, и налоги за свой гараж. Это же деньги для городского бюджета. Всё это можно сделать: чьи гаражи соответствуют всем необходимым нормам - дать возможность оформить эти гаражи по закону. Но есть противоречие: администрация не идет навстречу, по оформлению. Они говорят: "Убирайте или будем штрафовать". Гаражи, которые вывозятся, их вывоз же оплачивается в итоге самими жителями", - отметил Аитов.

По его мнению, после того, как власти проложат на Рылееву дорогу, все машины, которые ранее парковались в гаражах, будут стоять на этой дороге. "А дорога проходить будет возле жилых домов. Там уже есть железная дорога - и будет еще автомобильная. Жители, естественно, кто даже машины не имеет, против", - заключил он.

По словам координатора регионального отделения ЛДПР Виктора Сяснева, власти города должны создать программу по благоустройству.

"Это решит многие проблемы. Сейчас есть одна категория граждан - те, кто хочет получить гараж на территории возле своего двора, возле дома. И другая категория, которая говорит, что это мешает, что будут возникать пожары, что невозможно пройти. Если городская власть разработает программу по благоустройству, если будут народные гаражные кооперативы, сами жители будут заинтересованы облагораживать эту территорию. Они будут знать, что у них это никто не отберет, это их собственность. И тогда машин не будет во дворе, которые мешают проходу... Гаражи нужны, но нужно специально отведенное для этого место. Не так, что "гараж здесь, гараж здесь", а именно большие гаражные комплексы - для двора, например. Пусть даже люди будут платить, но если это будет их (имущество), они будут облагораживать эту территорию, не будет никакого мусора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для граждан России возникла проблемная ситуация с гаражами

Против сноса гаражей высказался и присутствовавший на митинге депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин. "Если гаражи признавать незаконными, то, во-первых, люди теряют возможность размещать свои машины, а во-вторых, бюджет теряет налоги. В-третьих - машины же никуда не денутся и будут парковаться во дворах многоквартирных домов, что гораздо хуже", - сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "на федеральном уровне строго определен перечень объектов, которые могут размещаться".

"В федеральном законе речь идет об объектах недвижимости - здания, сооружения, заводы, предприятия. Перечень объектов определяет правительство РФ. И правительство РФ указывает - "киоски", "палатки", "рекламные конструкции" и много что еще", - рассказал он. По его словам, несколько лет назад из этого списка гаражи были исключены, так как властям Москвы было "важно загнать всех москвичей на многоярусные паркинги".

"И возникла проблемная для местных властей ситуация. Дальше всё зависело от того, кто стоит у местной власти. Если это был вменяемый человек, то он смотрел на эту ситуацию сквозь пальцы, людям не мешал жить, а если иного типа руководитель, то начинались войны. Это тема не новая, и я в последние годы не раз встречался с разными федеральными чиновниками, в том числе с (Викторией) Абрамченко из Росимущества, задавал этот вопрос Дмитрию Медведеву, но продвижения вперед не было. Сейчас ситуация изменилась, и Минэкономразвития подготовило федеральный законопроект о гаражной амнистии. Все гаражные кооперативы, которые были по состоянию на дату принятия Земельного кодекса в 2005 году, должны спокойно работать. Законопроект сегодня находится на стадии рассмотрения в правительстве России, мы будем максимально энергично продвигать его принятие по линии фракции "Справедливой России" в Госдуме, по линии региональных фракций. И я думаю, что закон будет принят до конца текущего года. И это положит конец всей той безобразной истории, которая в последние годы наблюдалась", - сказал Шеин.

По его словам, на местном уровне он также обращался к властям, "исходя из того, что рассматривается такой федеральный закон, установить мораторий на мероприятия по сносу гаражей".

"Понятно, что есть гаражи, которые находятся на коммуникациях. Или те, которые находятся впритык к жилым домам, и там идут жалобы населения. Это другие истории. Но в отношении других гаражей у нас возникло взаимопонимание, что никакого сноса гаражных кооперативов быть не должно. И, насколько мне известно, там, где еще неделю назад администрация города развешивала объявления о сносе, буквально вчера появились объявления, что, мол, граждане, не опасайтесь, сноса и вывоза гаражей не произойдет. Ситуация находится в стадии разрешения. Она окончательно разрешится, когда будет принят федеральный закон. Мы всё это будем контролировать", - заявил депутат.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей администрации Астрахани по поводу комментариев участников митинга.