Астраханцы потребовали от властей не сносить металлические гаражи

07 марта 2020, 16:58

Власти не выполнили обещание и готовятся сносить металлические гаражи, проблема касается разных районов города, сообщили организаторы сегодняшнего митинга в центре Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года жители астраханского микрорайона "Спутник" после предупреждения о сносе металлических гаражей провели несколько народных сходов. Власти намерены проложить на месте гаражей дорогу. Местные жители выразили обеспокоенность, что им будет мешать шум от дороги, а дворы домов будут забиты автомобилями, которые некуда будет ставить. Представители городской администрации пообещали жителям, что массового сноса гаражей на улице Рылеева не будет.

Сегодня в центре Астрахани, на площади Ленина, прошел согласованный митинг против сноса гаражей. На площади присутствовали несколько полицейских, протестующим они не мешали. Митинг длился около получаса. Погода была ветреная, и стоять было некомфортно. Выступали глава фракции КПРФ в областной думе Виктор Вострецов, депутат Госдумы Олег Шеин и другие политики. Плакатов на митинге не было, активисты держали флаги КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Левого фронта".

В мероприятии участвовало до 150 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель микрорайона "Спутник", лидер инициативной группы жителей и секретарь Астраханского обкома КПРФ по координации протестных действий Илья Репин. "В прошлом году у нас собирались люди, были достигнуты определенные договоренности с администрацией Кировского района - что они не будут предпринимать попыток сноса гаражей, пока не достигнут соглашения с инициативной группой. Но в начале этого года они, вопреки тем нашим договоренностям, опять начали развешивать уведомления (о сносе гаражей)", - пояснил Репин причину сегодняшней протестной акции.