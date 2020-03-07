07 марта 2020, 16:58
Астраханцы потребовали от властей не сносить металлические гаражи
Власти не выполнили обещание и готовятся сносить металлические гаражи, проблема касается разных районов города, сообщили организаторы сегодняшнего митинга в центре Астрахани.
Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года жители астраханского микрорайона "Спутник" после предупреждения о сносе металлических гаражей провели несколько народных сходов. Власти намерены проложить на месте гаражей дорогу. Местные жители выразили обеспокоенность, что им будет мешать шум от дороги, а дворы домов будут забиты автомобилями, которые некуда будет ставить. Представители городской администрации пообещали жителям, что массового сноса гаражей на улице Рылеева не будет.
Сегодня в центре Астрахани, на площади Ленина, прошел согласованный митинг против сноса гаражей. На площади присутствовали несколько полицейских, протестующим они не мешали. Митинг длился около получаса. Погода была ветреная, и стоять было некомфортно. Выступали глава фракции КПРФ в областной думе Виктор Вострецов, депутат Госдумы Олег Шеин и другие политики. Плакатов на митинге не было, активисты держали флаги КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Левого фронта".
В мероприятии участвовало до 150 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель микрорайона "Спутник", лидер инициативной группы жителей и секретарь Астраханского обкома КПРФ по координации протестных действий Илья Репин. "В прошлом году у нас собирались люди, были достигнуты определенные договоренности с администрацией Кировского района - что они не будут предпринимать попыток сноса гаражей, пока не достигнут соглашения с инициативной группой. Но в начале этого года они, вопреки тем нашим договоренностям, опять начали развешивать уведомления (о сносе гаражей)", - пояснил Репин причину сегодняшней протестной акции.
По словам Репина, за последние две недели горожане провели два народных схода против сноса гаражей. "Мы собрали жильцов, поговорили, к нам присоединились и жители Советского и Ленинского районов с той же проблемой - и было решено собрать всю эту проблему воедино, как городскую. И подключать политические силы для решения этого вопроса, потому что решить его на уровне районной администрации невозможно. Так как у них нет никаких инструментов для этого, нет даже алгоритма для оформления гаражей. И мы решили собрать первый организационный митинг, чтобы представители кооперативов вместе свои права защищали", - сказал Репин.
Он пояснил, что проблему надо решать на федеральном уровне. "В законе нет такого понятия, как "металлический гараж". Его убрали несколько лет назад. И все такие гаражи оказались вне правового поля", - сообщил Илья Репин.
Несмотря на то, что митинг был согласованным, из городской администрации на него никто не пришел. "Мы отправляли приглашение на митинг исполняющей обязанности главы администрации города Марии Пермяковой. Она в теме, она была на наших сходах в прошлом году. Я отправил ей официальное приглашение, но никто не пришел", - отметил Репин.
На сайте администрации Астрахани к 16.57 мск 7 марта не появилось комментариев относительно сегодняшнего митинга.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"