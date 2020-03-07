07 марта 2020, 19:30

Жители армянского села перекрыли дорогу

Участники акции в селе Цовак Гегаркуникской области Армении вышли на стихийную акцию, требуя от властей ремонта дороги.

Стихийная акция началась сегодня. Жители села Цовак, перекрывшие дорогу, заявили, что будут ждать губернатора Гегаркуникской области Гнела Самсоняна. "Приезжайте, дайте разъяснения по поводу этих дорог, попробуйте по ним проехать, посмотрите, возможно ли это, господин губернатор", - заявил участник акции протеста Мушег Петросян, адресуя свое обращение Самсоняну.

Мушег Петросян также подчеркнул, что жители села хотят видеть на месте акции протеста депутатов от правящего блока "Мой шаг" Айка Саркисяна, Вараздата Карапетяна, Тагуи Товмасян, пишет News.am.

Депутат Тагуи Товмасян сообщила, что еще в сентябре 2019 года после встречи с жителями общины она письменно обратилась в Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, а также устно, в ходе правительственного часа в парламенте, запросила у министра конкретные сроки для разрешения данного вопроса с дорогами. Министр Сурен Папикян заверил, что в 2020 году вопрос дорог общины Цовак будет полностью решен, написала Товмасян на своей странице в Facebook. "Поэтому призываю вас открыть дорогу", - обратилась она к жителям Цовак в сообщении, перевод которого сделала корреспондент "Кавказского узла".

Товмасян также опубликовала карту реализации проектов по ремонту автодорог в Армении, запланированных на 2020 год, подчеркнув, что в проект входит и участок дороги М-11 Ахпадзор протяжностью 14,48 км.

Пользователь Hun Hakobyan в ответ депутату написал, что "дороги настолько плохие, что портятся машины". "Мы не хотим жить с надеждой на будущее, дайте проблеме хотя бы временное решение, пока вопрос окончательно не решится", - отметил он, добавив, что "жители села не хотят быть вновь обманутыми, поскольку до сих пор ничего хорошего не произошло у них в общине".

Примечание:

"Жители села в Армении потребовали обеспечить их питьевой водой", "Власти Нагорного Карабаха назвали сроки сдачи новой трассы в Армению", "Завершение строительства дороги Варденис - Мартакерт анонсировано на сентябрь".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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