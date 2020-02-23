Прокуратура заинтересовалась делом об утечке видео после убийства жительницы Ингушетии

23 февраля 2020, 09:22

Следователи возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с убийством девушки, попавшей на кадры оперативной съемки в Ингушетии, после обращений правозащитников и активистов, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Попавшая в кадр девушка была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, указавший, что сестра опозорила честь семьи. "Убийство чести" спровоцировала утечка видео, считают пользователи соцсетей. Публикация видео задержания может быть расценена как халатность, которая повлекла тяжкие последствия, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Сотрудники "Правовой инициативы" призвали привлечь силовиков к уголовной ответственности в связи с убийством девушки, он также настаивают, что власти должны обеспечить безопасность второй девушки с видео.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Убийства чести" на Северном Кавказе".

После убийства попавшей в кадр оперативного видео девушки возбуждено уголовное дело, сообщила 22 февраля на своем сайте "Новая газета".

Об уголовном деле на своей странице в Facebook также сообщила Ася Гагиева, опубликовав копию ответа прокуратуры Ингушетии от 21 февраля. "Составили коллективное обращение в прокуратуру Ингушетии по поводу убийства... Пришёл вот такой ответ - для тех, кто интересовался", - написала Гагиева.

"По факту незаконного распространения видеозаписи, на которой запечатлены сведения о частной жизни...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 137 УК РФ", - следует из документа. В нем отмечается, что "лицо, совершившее данное преступление, устанавливается". Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" не может проверить подлинность копии опубликованного Гагиевой документа.

На сайтах прокуратуры Ингушетии и Следственного управления Следственного комитета по Ингушетии информации о возбуждении этого уголовного дела по состоянию на 9.00 мск сегодня нет.

Напомним, Иса Альтемиров погиб при задержании 7 февраля при падении из окна. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились ранее судимый 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. По версии силовиков, Альтемиров был причастен к преступной группе, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, ее члены соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, требуя платить им деньги и принуждая к интимным связям с другими мужчинами.