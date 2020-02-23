Жители Сочи потребовали прекратить застройку Ахуна

23 февраля 2020, 04:17

Около пятидесяти жителей сочинского микрорайона Малый Ахун пришли на сход и потребовали у чиновников остановить строительство многоэтажек на природоохранной территории горе Ахун.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2015 году территория рекреационной зоны нацпарка в Малом Ахуне была огорожена забором, здесь начал строиться коттеджный поселок. В апреле 2016 года суд отказался признать строительство незаконным. Местные жители также безуспешно добивались вмешательства в ситуацию Следственного комитета. Несмотря на эти меры и акции горожан, вырубка деревьев в нацпарке продолжилась. В марте 2017 года Краснодарский краевой суд отказал жителям Малого Ахуна в требовании признать строительство незаконным.

Около полусотни жителей микрорайона Малый Ахун 22 февраля провели сход, на котором потребовали от властей прекратить застройку природоохранной территории города-курорта Сочи горы Ахун. Мероприятие продлилось около двух часов с 16.00 мск до 18.00 мск возле здания разрушенного детского сада, который не функционирует более 20 лет, передает присутствовавшая на сходе корреспондент "Кавказского узла".

Гора Ахун располагается в междуречье рек Агура и Хоста в Сочи. Высшей ее точкой является Большой Ахун (663 метра над уровнем моря). Кроме того, имеется гора Малый Ахун (501 метр над уровнем моря) и Орлиные скалы (380 метров над уровнем моря), пишет city-sochi.ru.

Участие в сходе приняли представители территориального общественного самоуправления, в том числе председатель Михаил Пыленок, который выступил организатором проведения мероприятия. Кроме того, присутствовали представители общественной организации "Старожилы Сочи", которую возглавляет краевед Галина Кочкина. Кроме того, на сходе присутствовал заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев, исполняющий обязанности главы администрации Хостинского района Иван Савин и депутаты городской думы Татьяна Черновалова и Роман Бугайчук.

Участница схода Ирина Лавринович напомнила, что еще в 2015 году она вместе с другими активистами сочинского сообщества "Центр гражданской взаимопомощи Сочи" направляла петицию в Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Авторы петиции заявили о необходимости «остановить стройку высотки на землях нацпарка Ахун и привлечь виновных в ее появлении к ответственности». Однако, по словам Лавринович, "вся борьба оказалась пустой тратой времени, так как частный застройщик построил и распродал приезжим жилье, а дом был узаконен через суд.

"Бесконтрольная застройка и заселение горы Ахун новыми сочинцами, купившими квартиры в этих домах, привели к дефициту или вообще отсутствию какой-либо инфраструктуры, рабочих мест. Если, к примеру, в советское время у нас был свой клуб, кинотеатр, танцевальная площадка, спортивные корты, почта, медицинский пункт, детский сад, бесперебойно ходил общественный транспорт, то сейчас - беда! Детский сад стоит полуразвалившийся и на замке, хотя на районе детей не менее ста человек. Почты нет, нет культурного досуга, спортивных площадок, медпункта, проблемы с транспортом и дорогами, которые разбили застройщики своими "камазами". Обо всем этом мы рассказали на встрече с сотрудниками мэрии и депутатами ГСС. Попросили их прекратить всякие стройки в очередной раз", - рассказала после схода корреспонденту "Кавказского узла" председатель общества "Старожилы Сочи" Галина Кочкина.

Председатель ТОС Михаил Пыленок рассказал после схода корреспонденту "Кавказского узла", что "на землях Ахуна жителям разрешалось только заниматься садоводством, выращивать фрукты и овощи, то есть сельхозработами, не несущими ущерба окружающей среде".

"Сейчас у местных жителей приезжие самоуправно позабирали земли и ведут на них стройки. Мы категорически против этого всем нашим территориальным самоуправлением", - сказал он, отметив, что население увеличивается, а инфраструктура не развивается.

"На районе абсолютно отсутствует инфраструктура для жизнеобеспечения людей, как старожилов, так и новых, купивших квартиры в новостроях", - заявил Пыленок на сходе.

Участники схода заявили присутствующим чиновникам, что необходимо прекратить застройку горы Ахун. Сотрудник пресс-службы мэрии Сочи сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "каждое обращение местных жителей Малого Ахуна взято на контроль вице-мэра, по всем вопросам даны соответствующие поручения разобраться".