Сити-менеджер Астрахани подал в отставку

Глава администрации города Астрахань Радик Харисов написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", Радик Харисов возглавляет администрацию Астрахани с ноября 2018 года. До этого он исполнял обязанности министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона.

Заявление об увольнении Харисов подал сегодня, астраханские депутаты рассмотрят его на заседании 25 февраля, сообщил представитель городской думы. Он уточнил что в случае увольнения Харисова сначала будет назначен временно исполняющий обязанности главы администрации, а затем пройдет и конкурс на пост сити-менеджера, проинформировало РИА "Новости".

Исполняющий обязанности главы города также будет назначен на заседании 25 февраля, передал информацию пресс-службы городской думы ТАСС. Радик Харисов подтвердил, что подал заявление об увольнении. Он уточнил, что будет исполнять должностные обязанности до рассмотрения заявления гордумой, сообщило издание.