Светлоярский чиновник оставлен под арестом на фоне новой жалобы в прокуратуру

27 января 2020, 15:20

Суд отказался сегодня удовлетворить апелляцию на арест бывшего замглавы администрации Светлоярского района Сергея Звезденкова по делу о краже трубопровода. Неправительственный комитет по борьбе с коррупцией указал прокуратуре на некомпетентность местных чиновников, которая привела к ухудшению экологической ситуации.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Светлого Яра в конце ноября 2019 года добились расследования хищения трубопровода. Дело расследуется по статье о мошенничестве. 18 января суд в Волгограде поместил под стражу на два месяца бывшего замглавы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова.

Местные жители утверждают, что трубы были демонтированы, в результате сточные воды стали попадать прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты. Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. По мнению экологов, сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы. Волгоградская природоохранная прокуратура направила в суд иск к администрации Светлого Яра с требованием организовать отведение и очистку сточных вод.

Адвокат Сергея Звезденкова обжаловал постановление Центрального райсуда Волгограда, попросив не лишать своего подзащитного свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская. По ее словам, сегодня постановление об аресте Звезденкова было оставлено без изменения.

Представитель областного суда уточнила, что Звезденкова подозревают в краже в особо крупном размере. "По версии следствия, Звезденков, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение металлического трубопровода протяженностью 7,2 км, расположенного на участке местности в Светлоярском районе Волгоградской области", - сказала Екатерина Вальковская. По части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Звезденкову грозит до 10 лет заключения.

Общественная организация заявила о нарушении прав жителей Светлого Яра

Администрация района ввела надзорные органы в заблуждение, заявил заместитель председателя отделения Комитета по борьбе с коррупцией в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин.

"Из ответов прокуратуры Светлоярского района, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на обращения об отказе местных властей организовать надлежащее водоотведение стоков, незаконном демонтаже напорного канализационного коллектора следует, что администрация Светлоярского муниципального района ввела в заблуждение надзорные органы относительно отсутствия в муниципальной собственности и неиспользования магистральной трубы канализации, похищенной в июне 2019 года", - говорится в обращении Полунина, направленном сегодня губернатору, в областную прокуратуру и региональный главк МВД. Полунин поставил вопрос о компетентности руководства Светлоярского района.

Федеральный комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом - общественная организация, одной из задач которой является "борьба с коррупцией и произволом чиновников", говорится на сайте комитета.

В обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", перечисляются документы, которые подтверждают, что трубопровод находился в муниципальной собственности. "Лились стоки именно по демонтированной в июне 2019 года трубе на пруд-испаритель АООТ "Волгоградбиосинтез" бывшего завода БВК вблизи животноводческой точки Кресты (окрестности хутора Трудолюбие). Другой трубы не было и нет", - подчеркнул Полунин.

В 2017 году, когда муниципалитет передал все объекты водоотведения компании "Осока-Лик", в документах "умышленно или по ошибке" были перепутаны два трубопровода одинаковой длины, но разного диаметра. Вместо действующего на тот момент трубопровода диаметром 700 мм был указан украденный ранее трубопровод диаметром 500 мм. "Введение в заблуждение надзорных органов руководством Светлоярского муниципального района повлекло за собой необоснованное обращение прокуратуры Светлоярского района в суд с исковым заявлением о признании металлической магистральной трубы канализации бесхозной недвижимой вещью", - говорится в обращении представителя федерального комитета по контролю и борьбе с коррупцией.

В Светлом Яре нет централизованного водоотведения, и неочищенные стоки сливаются рядом с поселком, указано в обращении. "В настоящее время стоки от поселка в смеси с производственными стоками предприятий, расположенных на площадке бывшего завода БВК, в нарушение природоохранного законодательства сливаются на бывший пруд-испаритель ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Рожнов лиман), который, в свою очередь, в 2005-2006 годах был рекультивирован и ликвидирован. <...> Рожнов лиман находится в непосредственной близости от Светлого Яра, что <...> существенно ухудшает и так сложную экологическую обстановку в Светлоярском районе", - указал Анатолий Полунин.

20 января жительница Светлого Яра Надежда Яркина провела одиночный пикет, обвинив нынешнее и прежнее руководство Светлоярского района в местных экологических проблемах.

Он подчеркнул, что действия чиновников привели к нарушению прав местных жителей. "Невозможность реализовать конституционное право на благоприятную окружающую среду в связи с принятием чиновниками неправомерных решений <...>, безусловно, является самым действенным коррупционным рычагом. Результат подобных нарушений один - гражданин не имеет возможности реализовать свои конституционные и гражданские права, либо реализация этих прав затягивается на неоправданно длительный срок. При этом гражданин вынужден нести определенные издержки в процессе восстановления своих нарушенных прав", - говорится в обращении.

Концессионное соглашение, заключенное муниципалитетом с компанией "Осока-Лик", предусматривало реконструкцию Светлоярского водозабора. В документе была прописана сумма в 110 миллионов рублей. "Эти финансовые средства до настоящего времени не поступают, никакие ремонтные работы капитального характера не производятся. <...> Светлоярские водозаборные сооружения практически на 100% пришли в негодность", - констатировал Анатолий Полунин.