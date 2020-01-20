Надежда Яркина на пикете в Светлом Яре 20 января 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

20 января 2020, 11:45

Активистка потребовала суда над чиновниками в Светлом Яре

Надежда Яркина провела одиночный пикет, обвинив нынешнее и прежнее руководство Светлоярского района в местных экологических проблемах.

Как писал "Кавказский узел", жители Светлого Яра в конце ноября 2019 года добились расследования хищения труб, которое оставило поселок без канализации. Дело заведено по статье о мошенничестве. 16 января по этому делу был задержан, а затем арестован бывший замглавы Светлоярского района. Обыски прошли и у действующего заместителя главы.

Местные жители утверждают, что трубы были демонтированы, в результате сточные воды стали попадать прямо на землю, а оттуда - в грунтовые воды. Эти стоки отравляют реки и посевы, указали активисты. Местные жители связали проблемы со здоровьем, в частности, приступы аллергии, с неблагоприятной экологической обстановкой. По мнению экологов, сброс неочищенных сточных вод на землю может привести к распространению инфекционных заболеваний и заражению почвы. Волгоградская природоохранная прокуратура направила в суд иск к администрации Светлого Яра с требованием организовать отведение и очистку сточных вод.

Жительница Светлого Яра Надежда Яркина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня утром в течение получаса стояла с плакатом у здания администрации района. Она потребовала суда над тремя муниципальными чиновниками из прежнего и нынешнего состава районной администрации.

"У нас украли трубы канализации. Плюс увольняют неугодных чиновникам жителей, которые поддерживают активистов. Сотрудница местного ФОКа была уволена после последних выборов, мы восстановили ее через суд", - заявила Яркина.

В декабре 2019 года Светлоярский районный суд восстановил на работе корреспондента Владимира Лукашука, уволенного из редакции районной газеты "Восход" после освещения им экологических проблем и критики властей на страницах другого издания.

По словам пикетчицы, проходившие мимо люди поддержали ее, но чиновники администрации пикет проигнорировали.

Яркина отметила, что стала интересоваться экологическими проблемами района с 2017 года, когда начались протесты против решения властей перевезти в местный пруд-накопитель свалку из Кировского района Волгограда.

"Через месяц после того, как перевезли свалку, у меня нашли заболевание кожи, я лежала в областной больнице. Главврач спрашивал, почему оно возникло. Я ответила, что только оттого, что привезли химотходы - они свободно лежат на земле и ветер гоняет туда-сюда пыль. Многие жители поселка также болеют, в том числе дети, у многих кашель. У меня муж лечился три месяца и кашляет до сих пор", - рассказала активистка.

Во время многочисленных акций протеста и пикетов против переноса свалки жители Светлоярского района жаловались на проблемы со здоровьем, в особенности у аллергиков. Областная прокуратура в феврале 2018 года заявила, что подрядчик отступил от проекта при вывозе мусора. Пруд-накопитель планируется реконструировать, но светлоярцев не удовлетворило то, как прошли общественные слушания по этому вопросу в 2019 году. В январе, после иска экологов администрация согласилась на общественную экологическую экспертизу проекта реконструкции.

Примечание:

"Жители Волгограда нашли опасную свалку пестицидов", "В Волгограде экологи обвинили предприятие "Каустик" в загрязнении водоемов ртутью", "Экологи усмотрели угрозу эпидемий из-за сброса сточных вод в Светлом Яре".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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