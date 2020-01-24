Полицейский в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

24 января 2020, 12:34

Грузия ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции

По итогам 2019 года Грузия опустилась на три позиции в ежегодном "Индексе восприятия коррупции", составленном Transparency International. Несмотря на это, Грузия опережает в рейтинге Азербайджан, Армению и Россию.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2017 года Грузия с 56 баллами заняла 46-е место в ежегодном "Индексе восприятия коррупции", составленном Transparency International. Армения заняла тогда 107-ю строчку рейтинга с 35 баллами, Азербайджан набрал 31 балл и занял 122-е место, а Россия - 135-е, набрав 29 баллов.

Рейтинг "Индекса восприятия коррупции", составленного организацией Transparency International, оценивается по 100-балльной шкале, где 0 баллов - показатель самого высокого уровня коррупции, 100 баллов - индикатор отсутствия коррупции.

По итогам 2019 года Грузия оказалась наименее коррумпированной страной среди государств, расположенных на Кавказе, следует из опубликованного 23 января на сайте Transparency International "Индекса восприятия коррупции".

Грузия набрала в 2019 году 56 баллов и заняла 44-е место среди 180 стран мира. Это место Грузия разделяет с Коста-Рикой, Чешской Республикой и Латвией. Армения набрала 42 балла и заняла 77-е место, Азербайджан – 30 (126-е место). Россия в рейтинге оказалась на 137-м месте, набрав, как и в 2018 году, 28 баллов из 100.

При этом Грузия в 2019 году ухудшила позиции в рейтинге: в 2018 году страна набрала 58 баллов, заняв 41-е место. Показатели Армении и Азербайджана, напротив, заметно улучшились: Армения в 2018 году набрала 35 баллов, а Азербайджан – 25 баллов.

"Грузия по-прежнему занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Однако отсутствие прогресса в Грузии за последние годы указывает на стагнацию антикоррупционной реформы в стране. Снижение объясняется отсутствием эффективных антикоррупционных реформ, и по-прежнему наблюдается неформальное воздействие на ключевые государственные институты", - сказала исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Индекс, опубликованный Transparency International, отражает реальное положение дел, считает профессор политологии университета Ильи Гия Нодия. "Я считаю, что тенденция подмечена правильно. Коррупция не стала массовым явлением и не является проблемой номер один, но это растущая проблема. В частности, она реально ухудшает инвестиционный климат", - сказал Нодия корреспонденту "Кавказского узла".

Рост коррупции оказывает прямое влияние на экономику, подтвердил глава парламентской фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе. "Что в конечном итоге приведет к ухудшению условий жизни людей", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы улучшить позиции в индексе восприятия коррупции, Грузии следует, в частности, "защищать независимость ключевых государственных учреждений, защитить правоохранительные органы от чрезмерного политического влияния, обеспечить свободную и конкурентную избирательную среду, прекратить нападения на политических оппонентов правительством" и "создать независимое антикоррупционное агентство в качестве механизма для эффективного устранения случаев коррупции", говорится в публикации на сайте Transparency International.

Примечание:

"Transparency International описала риски политической коррупции в Грузии", "Члены ПАСЕ потребовали проверить сведения о взятках за отклонение доклада по Азербайджану", "Transparency International заинтересовалась судьбой подаренной Кадырову лошади".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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