Сотрудник силовых структур. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

23 января 2020, 16:26

ФСБ рапортовала о задержании шести экстремистов в Дагестане

Задержаны сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщило управление ФСБ по Дагестану.

Силовики считают задержанных сегодня шестерых человек лидерами и активными членами местной ячейки экстремистской организации. "В ходе обысков, проведенных по их адресам проживания, обнаружены литература и электронные носители информации, содержащие экстремистские материалы", - сообщил источник.

По его словам, все подозреваемые задержаны по статье "Организация деятельности экстремистской организации", сообщил "Интерфакс". Это дело было возбуждено еще 14 января, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Коммерсант".

Организация "Ат-Такфир Валь-Хиджра" признана экстремистской по решению Верховного суда России от 2010 года, с тех пор его деятельность на территории Российской Федерации запрещена, информировал сегодня ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 декабря 2019 года суд назначил административный штраф жителю Рутульского района Дагестана, у которого силовики обнаружили флаг запрещенной судом террористической организации "Исламское государство".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети", "Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети". 

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