Правительство Армении отсрочило обязательный забой скота на бойнях

22 января 2020, 18:48

Забой скота на бойнях в Армении отсрочен до 1 июля, однако он станет обязательным, поскольку это вопрос продовольственной безопасности и имиджа страны, заявил глава армянского кабмина.

Как писал "Кавказский узел", армянские скотоводы проводят протестные акции с 16 января. Утром 20 января более 250 протестующих перекрыли центральную улицу Еревана. После предупреждения полиции о применении силы они переместились к зданию правительства, требуя встречи с представителями кабмина. После того как к протестующим никто не вышел, координаторы акции заявили о децентрализации протестов, пообещав начать перекрывать дороги в разных регионах страны. Сегодня скотоводы прервали акции на время заседания парламента. Они заявили, что, если парламент не пойдет на послабление правил забоя скота, протесты возобновятся. Правящая партия предложила альтернативу по проблеме скотоводов.

15 января в Армении вступило в силу требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях. Скотоводы обвинили власти в ограничении свободы торговли, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм считают неоправданно строгими. В инспекции продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки. Скотобойни нужны, поскольку следят за качеством мяса и состоянием поголовья, отметили специалисты отрасли.

Забой скота на бойнях должен стать обязательным, альтернативы этому нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа, который транслировался на YouTube-канале парламента.

Пашинян согласился с мнением протестующих скотоводов о недостаточном числе скотобоен в стране. По его словам, эта проблема связна с тем, что правительство дважды за последние два года отсрочило вступление в силу новых правил забоя скота.

"Чтобы строить скотобойни, необходима уверенность, что правительство не откажется от идеи обязательного забоя скота на бойнях. С другой стороны, скотоводы столкнулись с проблемой доступности скотобоен", - отметил премьер, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Забой скота на бойнях не только вопрос продовольственной безопасности, но и имиджа страны, добавил Пашинян. Тем не менее, по его словам, правительство готово субсидировать строительство скотобоен и закупку спецтехники. "Совместно с губернаторами и Инспекционной службой продовольственной безопасности будет разработана карта насыщенности скотобоен. До 6 февраля также будет разработана программа субсидирования проектов строительства скотобоен, которые решат проблему их доступности. Мы также готовы выслушать иные предложение", - пояснил Пашинян.

По его словам, наличие обязательной формы №5 (справки, подтверждающей здоровье животного и безопасность мяса) для реализации продукции отсрочено до 1 июля для всех, кроме ереванских супермаркетов, ресторанов и точек общественного питания.