Правящая партия Армении предложила альтернативу по проблеме скотоводов

21 января 2020, 20:54

Правительство Армении не откажется от идеи забоя скота на бойнях, но есть вариант внедрения передвижных скотобоен, сообщил депутат правящей фракции "Мой шаг" от езидской общины Рустам Бакоян. Скотоводы настаивают на отмене решения об обязательном забое и при отрицательном ответе на свои требования готовы на более масштабные акции, заявил один из координаторов протестного движения Гарик Геворкян.

Как писал "Кавказский узел", армянские скотоводы проводят протестные акции с 16 января. Утром 20 января более 250 протестующих перекрыли центральную улицу Еревана. После предупреждения полиции о применении силы они переместились к зданию правительства, требуя встречи с представителями Кабмина. После того, как к протестующим никто не вышел, координаторы акции заявили о децентрализации протестов, пообещав начать перекрывать дороги в разных регионах страны. Сегодня скотоводы прервали акции на время заседания парламента. Они заявили, что, если парламент не пойдет на послабление правил забоя скота, протесты возобновятся.

15 января в Армении вступило в силу требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях. Скотоводы недовольны падением прибыли. Они обвиняют власти в ограничении свободы торговли, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм считают неоправданно строгими. В инспекции продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки. Скотобойни нужны, поскольку следят за качеством мяса и состоянием поголовья, отметили специалисты отрасли.

Армянские парламентарии озвучили предложения по выходу из кризиса, сложившегося после вступления в силу правил обязательного забоя скота на бойнях. В обсуждениях принял участие губернатор Араратской области Гарик Саргсян. Предложение представил депутат правящей фракции "Мой шаг" от езидской общины Рустам Бакоян. На встрече присутствовали представители Инспекционной службы продовольственной безопасности, следует из прямой трансляции встречи на портале Factor.am.

Гарик Саргсян заявил, что необходимо найти решение, которое устроит все стороны. По его словам, необходимо учесть, как проблемы продовольственной безопасности, так и интересы самих скотоводов. "22 января эту проблему также озвучат во время правительственного часа в парламенте. Все детали учтены, и завтра правительство, скорее всего, сам премьер-министр объявит о своем решение", - сказал губернатор, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Забой скота на бойнях исходит из интересов, как потребителей, так и продовольственной безопасности, заявил на встрече депутат фракции "Мой шаг" Рустам Бакоян. По его словам, профильная комиссия провела закрытое обсуждение, в ходе которого были приняты предложения с учетом замечаний скотоводов. "На данный момент много пробелов, которые со временем устранят. Но от забоя скота на бойнях правительство не откажется. Как вариант предлагается внедрение передвижных скотобоен, строительство минибоен, которые частично субсидирует правительство. В том числе, было озвучено предложение, чтобы правительство оплачивало затраты доставки скота на скотобойни", - сказал парламентарий.

По его мнению, продавцы мяса также должны подстроиться под нововведение, возможно, им нужно будет приобрести передвижную скотобойню для закупки скота в регионах.

Согласно меморандуму, скотобойни бесплатно вывозят три и более скотины. Если у фермера одна или две скотины, за каждую придется платить по три тысячи драмов (6,3 долларов), отметили противники нововведений.

Скотоводы заявили, что необходимо отсрочить вступление в силу решения. Они также отметили, что авторы инициативы не учли частные случаи, когда необходимо срочно забить скот, получивший повреждения.

Наши дальнейшие шаги зависят от окончательного решения правительства, и в случае отрицательного ответа на наши требования, акции протеста будут более массовыми, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из координаторов протестного движения Гарик Геворкян.

По его словам, скотоводы настаивают на отмене решения об обязательном забое скотины на бойнях. "Но если правительство решит, что этого не будет, в таком случае, должны дать время на строительство скотобоен в общинах, лишь после этого требовать наличие формы №5 при реализации мяса. Почти каждая община может себе позволить строительство. Весь вопрос упирается в то, как мы будем реализовать свою продукцию", - подчеркнул скотовод.