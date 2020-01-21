Армянские скотоводы прервали акции протеста на время заседания парламента

21 января 2020, 13:42

Протестующие разблокировали дороги, перекрытые ими в разных частях Армении. Если парламент не пойдет на послабление правил забоя скота, протесты немедленно возобновятся, пригрозили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", армянские скотоводы проводят протестные акции с 16 января. Утром 20 января более 250 протестующих перекрыли центральную улицу Еревана. После предупреждения полиции о применении силы они переместились к зданию правительства, требуя встречи с представителями Кабмина. После того, как к протестующим никто не вышел, координаторы акции заявили о децентрализации протестов, пообещав уже сегодня начать перекрывать дороги в разных регионах страны.

Напомним, что 15 января в Армении вступило в силу требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях. Скотоводы недовольны падением прибыли. Они обвиняют власти в ограничении свободы торговли, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм считают неоправданно строгими. В инспекции продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки. Скотобойни нужны, поскольку следят за качеством мяса и состоянием поголовья, отметили специалисты отрасли.

Сегодня рано утром скотоводы перекрыли движение по дорогам республиканского значения в Армавирской и Араратской областях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из координаторов акции протеста, Гарик Геворкян. Он отметил, что скотоводы уже разблокировали обе трассы, рассчитывая на обсуждение своих требований в Национальном собрании.

"Нам сообщили, что сегодня в парламенте пройдут слушания по вопросу обязательного забоя скота на бойнях. Было принято решение временно приостановить акции протеста и ждать окончания обсуждений", - рассказал Геворкян. Если итоги слушаний не удовлетворят протестующих, акция возобновится, подчеркнул координатор.

Движение было перекрыто сегодня и на участке автотрассы Звартноц - Эчмиадзин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Норайр, скотовод из села Аревшат. "Но люди все еще остаются на трассе и готовы по первому призыву вновь заблокировать движение", - отметил он.

Еще об одной закрытой дороге сообщил корреспонденту "Кавказского узла" скотовод из Котайкской области Аршавир Хачатрян. "Мы перекрыли частично движение по трассе Ереван - Севан в сторону столицы", - заявил он, добавив, что протестующие пропускают лишь машины скорой помощи и спасательных служб.