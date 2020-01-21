Армянские скотоводы пригрозили властям общенациональными протестами

21 января 2020, 03:29

Норма о забое скота только на бойне делает животноводство убыточным, заявили протестующие в Ереване фермеры, анонсируя начало акций протеста по всей стране. Скотобойни следят за качеством мяса и состоянием поголовья, отметили специалисты отрасли.

Как писал "Кавказский узел", более 250 скотоводов собрались утром 20 января возле правительства Армении, перекрыв центральную улицу Еревана. Полиция начала стягивать дополнительные силы, пригрозив применить силу. После этого протестующие разблокировали улицу и проезжую часть в центре Еревана и вернулись к зданию правительства, требуя встречи с представителями кабмина.

15 января в Армении вступило в силу требование о забое скота для продажи исключительно на скотобойнях. Уже на следующий день у здания правительства в Ереване прошла акция протеста скотоводов. Протестующие сочли требование ограничивающим свободную торговлю, а нормативные акты по обеспечению санитарных норм - жесткими. На акции протеста 17 января около 50 скотоводов потребовали отсрочки введения новых правил реализации мяса. В Инспекционной службе продовольственной безопасности заявили, что не пойдут на уступки скотоводам.

Обстановка перед правительственным зданием после освобождения проезжей части в центре Еревана оставалась напряженной, так как скотоводы потребовали встречи с представителями кабмина. После того как к протестующим никто не вышел, координаторы заявили о децентрализации акций протеста, пообещав уже сегодня начать перекрывать дороги в областях, сообщил 20 января корреспондент "Кавказского узла". По его словам, акция протеста скотоводов продлилась около пяти часов и завершилась без инцидентов.

Фермеры посетовали на падение прибыли из-за скотобоен

Прибыль от одной рогатой скотины составляет в лучшем случае около 100 тысяч драмов (210 долларов), сообщил скотовод из села Октембер Армавирской области Мхо Усоян, в хозяйстве которого насчитывается 70 быков.

"До трех месяцев бычкам дают молоко от 2-4 литров в день, на это тратится около 50 тысяч драмов, еще столько же обходится этап, пока бычка начнешь прикармливать для забоя. Период прикорма длится 5-7 месяцев. В этот период день корм для быка обходится в тысячу драмов. В результате у нас будет полуторагодовалый бычок. Такая скотина дает около 180 килограммов мяса, которое сдаем по цене 2400-2500 драмов (5-5,3 доллара) за килограмм", - рассказал мужчина "Кавказскому узлу".

Скотовод из села Даларик Армавирской области Гарик Геворкян, в свою очередь, заявил "Кавказскому узлу", что забой свиней на скотобойне не выгоден.

"25 тысяч драмов (около 53 долларов) стоит поросенок. 45 тысяч драмов (95 долларов) уходит на корм в течение трех месяцев до забоя. Мясо сдаем за 1800 драмов (3,8 долларов). Вот и подсчитайте, сколько остается фермеру. В больших количествах выгодно держать свиней, но если отвозить скотину на скотобойню, она сбросит вес. Что мне тогда останется?" - задался он вопросом.

Сероб Айрапетян из села Ашнак Арагацотнской области утверждает, что взял в банке 8 миллионов драмов (16 665 долларов США) для развития собственного бизнеса.

"У меня 100 свиней и 10 быков. В Талине скотобойня пока не работают, мне же надо забить скотину, чтобы заплатить по кредитам, где я должен резать? Пусть будут бойни, но нас не должны лишать возможности самому забивать скотину. Будет конкуренция, чтобы у бойни был интерес снизить стоимость своих услуг", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Держать свиней выгодно, если матка своя, пояснил "Кавказскому узлу" скотовод из села Арамус Котайкской области Аршавир Хачатрян. "Остаешься с прибылью, если мясо сдавать по 2200-2500 драмов (4,6-5,3 долларов). 1800 драмов (3,8 долларов) – это себестоимость. Я своих свиней не кормлю комбикормом, поэтому мои свиньи пригодны к забою только через 9 месяцев, а не через три", - объяснил мужчина.

От каждой свиньи остается лишь 5 тысяч драмов прибыли, а лишние траты в виде скотобойни делают их разведение невыгодным, добавил он.

"Нужно, чтобы скотобойни были оснащены спецтехникой для перевозки скота, увеличить их численность и шаговую доступность и только потом обязывать работать по новой форме", - подчеркнул Хачатрян.

Власти не настроены отменять свое решение

Власти учтут все недочеты, о которых заявляют скотоводы, однако отменять забой скота исключительно на бойнях не будут, заявила 20 января корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Инспекционного органа продовольственной безопасности при правительстве Армении Ануш Арутюнян. По ее словам, переноса сроков реализации мясной продукции только при наличии обязательной формы №5 также не будет.

"В экстренных случаях – если скотина "вздулась" из-за соломы, если переломала кости и ее надо срочно забить, есть передвижная скотобойня. Правда, пока что действует одна передвижная скотобойня, но и их число будет расти – уже есть заявки. Если мы не зафиксируем обязательное условие, скотобойни перестанут действовать, а строительство новых приостановится. Все останется как прежде, не будет никакого прогресса в этой сфере", - сказала Арутюнян, добавив, что за три дня число скотобоен увеличилось с 25 до 39.

Она напомнила, что форму №5 скотобойни предоставляют как свидетельство того, что мясо было проверено в лаборатории и безопасно для употребления. По словам чиновницы, обязательное наличие формы №5 исключит продажу мяса больной скотины или падали.

"На данном этапе исключение будет для продавцов мяса Тавушской области, где пока еще не задействована скотобойня. Но если мясо повезут на реализацию в Ереван, то в этом случае форма №5 обязательна. Вокруг столицы достаточно скотобоен, способных удовлетворить нужды скотоводов", - пояснила она.

Арутюнян также напомнила, что за нарушение правил торговли предусмотрен штраф в размере от 50 до 300 тысяч драмов (105-630 долларов США). "В дворовых условиях разрешено будет только ритуальное жертвоприношение, исходя из традиционного запрета жертвовать больное или имеющее увечья животное", - отметила она.

Эксперты поддержали решение об обязательном забое скотины на бойнях

Декан Факультета ветеринарной медицины и животноводства Национального аграрного университета Армении Аревик Абовян считает обязательный забой скота на бойнях важным элементом безопасности.

"Это повысит как безопасность продовольствия, так и позволит предотвращать болезни у крупного и мелкого рогатого скота. На бойнях будет повышенное внимание к здоровью скотины, чем это происходит при дворовом забое", - заявила она 20 января корреспонденту "Кавказскому узлу".

По ее словам, вероятность заражения скота в карантине на бойне до ее забоя исключена. "Например, скотина дважды в год проходит проверку на бруцеллез, но до забоя она пройдет дополнительную проверку", - пояснила специалист.

По ее словам, забой на скотобойне выгоден: "Забивая скотину во дворе, используют только мясо и потроха, а остальное выбрасывают. В то же время собранную на бойне кровь можно переработать и получить корм для скота, насыщенный белком. А при дворовом забое такой возможности нет".

Абовян также отметила, что теперь важно обеспечить достаточное количество скотобоен, в том числе передвижных, в регионах.

Наличие скотобоен повысит уровень продовольственной безопасности и контроля над заболеваемостью скота, уверен доцент Кафедры безопасности продуктов питания и гигиены Национального аграрного университета Армении Паргев Степанян. По его словам, забой скота на бойнях - "требование современной санитарии".

При этом доцент считает правильным, "если бы правительство пошло бы на частичную уступку и отсрочило вступление решения на три месяца, чтобы скотоводы имели возможность подготовиться к нововведению".

"Не исключено, что скотоводы были бы заинтересованы в строительстве скотобоен для нужд общины", - сказал он "Кавказскому узлу".

Как сообщалось, первый случай проникновения в Армению африканской чумы был зарегистрирован 7 августа 2007 года в Тавушской и Лорийской областях. Сельское хозяйство Армении тогда понесло значительный ущерб: было забито или умерло около 20 тысяч голов свиней.