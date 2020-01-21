Бухгалтер заподозрена в хищении 54 млн по программе здорового питания в Сочи

21 января 2020, 21:13

Главный бухгалтер автономной некоммерческой организации подозревается в том, что заключила фиктивные договоры с несколькими фирмами и похитила более 54 млн рублей, выделенных на реализацию программ здорового питания в образовательных учреждениях Сочи.

"По версии следствия, подозреваемая, являясь главным бухгалтером автономной некоммерческой организации, путем заключения фиктивных договоров с несколькими фирмами, похитила более 54 миллионов рублей, выделенных на реализацию программ здорового питания в образовательных учреждениях города-курорта", - сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении женщины возбуждено дело по статье о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК России), санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. В ходе предварительного следствия подозреваемая скрылась и была объявлена в розыск, силовики задержали ее в Москве. "В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2019 года кубанский депутат была заподозрена в хищении миллиона. По данным следствия, подозреваемая фиктивно оформила подругу на должность своего заместителя в городской школе и получала ее зарплату.