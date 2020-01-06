Пользователи соцсетей оспорили утверждение Кадырова о добровольной встрече Нового года

06 января 2020, 10:14

Глава Чечни в ответ на обвинения в нарушении прав человека опубликовал видео с толпой людей, идущих на новогоднюю елку в Грозном. Местные жители сочли, что видео подтверждает жалобы на принуждение к участию в празднике.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни отчитались о более чем 120 тысячах человек, собравшихся в центре Грозного в новогоднюю ночь. При этом горожане пожаловались, что бюджетникам пришлось участвовать в торжествах под угрозой увольнения. Некоторые пользователи Instagram раскритиковали власти за установку городской елку напротив мечети и заявили, что не стоит тратить деньги из бюджета на празднование Нового года.

Глава Чечни опубликовал видео, на котором плотная толпа людей идет под праздничными огнями. "...видео <...> исчерпывающе и крайне выразительно демонстрирует новогоднее настроение единого, сплоченного и дружного чеченского народа... Печальная участь врагов, обвиняющих нас в отсутствии «демократии» и «гражданских свобод» - впадать в приступы злобной зависти и беспомощного негодования", - написал Рамзан Кадыров 4 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К 10.15 мск 6 января эта публикация собрала 41 тысячу просмотров, 400 "лайков" и семь комментариев.

"Новый год - это государственный праздник, а религиозные празднует каждая конфессия по своим обычаям. И чеченский народ очень достойно празднует Новый год нашего единого государства - Российской Федерации", - прокомментировал видео Вячеслав Самарин.

Пользователь Абдурахман Ахаев не согласился с Кадыровым в том, что видео "демонстрирует новогоднее настроение". "Я из этого видео ничего не пойму - их как будто согнали в это место. Иначе зачем так тесниться в этом коридоре? В советское время этот отрезок улицы Бродвеем называли, хотя официально это был проспект Революции. Там по вечерам в выходные и праздники было много народу. Одни толпы шли в одну сторону, другие в обратную. И так все взад-вперед челночные рейсы совершали. Тут все [идут] в одну сторону", - написал он.

С этим мнением согласилась и грозненская учительница Мадина. "Это видео, на мой взгляд, наглядное доказательство того, что людей у нас попросту согнали на эту новогоднюю елку. Ролик, как я поняла, снят на улице Эсамбаева - там эти лампочки развешаны по всей улице, практически. Это достаточно широкая улица, притом пешеходная, и видно, что она вся просто запружена людьми, которые двигаются в сторону площади, где елка стоит. И нам еще поясняют, что вот, мол, как весело и дружно чеченцы встречали Новый год. Да, конечно, были те, кто на Новый год туда ходил, и детей возили, но и принуждение тоже было. Нас всем коллективом туда загнали по указанию руководства. И таких, как мы, были тысячи", - заявила педагог корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Чечни Абу укорил власти Чечни в непоследовательности: "Власти пора определиться, чего она хочет. Требовать от людей строго придерживаться норм ислама и одновременно с этим требовать участвовать в немусульманских празднествах - это как попытка одновременно усидеть на двух стульях".

Пользователи Instagram осудили празднующих Новый год

Комментаторы публикации того же видео в группе издания "Чечня сегодня" в Instagram раскритиковали женщин, принявших участие в новогодних празднествах. "Как так можно? Ночью в этой толпе ходят женщины", - возмутился bronx.us. "Ходят - это еще ладно. Ты не видел, как они позируют и фоткаются на фоне города", - ответил ему zelimkhan_____95.

К 10.15 мск 6 января эта публикация собрала 9,2 тысячи просмотров и 11 комментариев. У группы 117 тысяч подписчиков.

Противники празднования Нового года также заявляли, что это не мусульманский праздник, и к тому же является годовщиной штурма Грозного федеральными войсками в конце 1994 - начале 1995 годов. Один из местных жителей отметил корреспонденту "Кавказского узла", что даже не пускает своих детей на новогодние представления в школе.

Резко негативную реакцию в Instagram вызвало видео, на котором молодежь вальсирует под новогодней елкой в центре города. Пользователи соцсети раскритиковали как танцующих, так и зрителей, которые их не остановили.

В другой республике Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, отказ некоторых жителей от участия в праздновании Нового года привлек внимание Антитеррористической комиссии, которая поручила управлению образования собирать сведения о таких школьниках. Это привело к проблемам даже для тех учащихся, кто уклонился от участия в празднике не по религиозным причинам, а из-за особенностей характера, говорится в блоге "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле".

Празднование Нового года является для мусульманских регионов Северного Кавказа дискуссионным вопросом, отметила ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева. "Одни считают, что Новый год и украшение елки уже давно воспринимаются вне религиозного контекста <...> Другие считают, что Новый год, навязанный советским атеистическим режимом - чуждый исламу праздник, корни которого уходят в языческую традицию", - писала Нефляшева в своем блоге на "Кавказском узле".