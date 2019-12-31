31 декабря 2019, 23:28
Дали Соломонидзе
Как руководитель проекта по исследованию нужд мусульманок в Аджарии, предала огласке общественно важную проблему дискриминации женщин внутри мусульманских общин региона.
Деятельность в 2018 году
6 марта в Тбилиси были представлены результаты исследования о положении мусульманок Аджарии и их потребностях. Данные были получены на основе опросов женщин в 4 муниципалитетах – Батуми, Кеда, Хуло и Шуахеви.
Руководитель проекта Дали Соломонидзе сообщила, что мусульманки начинают сталкиваться с трудностями уже на школьной скамье. Уже в этом возрасте в их семьях начинают рассматривать вопрос замужества. Именно по этой причине девушки не получают высшего образования, а зачастую - даже не заканчивают обучения в средней школе.
Если в селах есть мечети, то мусульмане предпочитают именно в них обучать детей, не отдавая детей в светские школы. В одном из таких сел школу подожгли, мотивируя это действие тем, что жителям она просто не нужна. С другой стороны, было отмечено, что в общеобразовательных школах ученики, исповедующие ислам, порой подвергаются травле со стороны учащихся не мусульманского происхождения.
Кроме того, мусульманкам сложно получить теологическое образование. Функционируют специальные пансионаты, но в них обучаются только мальчики.
По данным опроса мусульманки испытывают сложности с трудоустройством, практически не участвуют в общественной и политической жизни 1. Авторы исследования пришли к выводу, что мусульманки Аджарии подвергаются дискриминации и на формальном, и на неформальном уровне.
Биография
В 2013 году окончила школу в поселке Хуло (Аджария).
В 2019 году окончила Батумский государственный университет имени Шоты Руставели.
Изучала английский язык в университете Газиантепа (Турция).
Замужем, воспитывает дочь.
Профессиональная и общественная деятельность
Председатель Женского крыла Союза мусульман Грузии
Результаты исследования обсуждались в интернет-СМИ, на телевидении как в Аджарии, так и в Грузии в целом. Дали Соломонидзе разъясняла аудитории о необходимости принятия шагов со стороны общества и государства по улучшению положения мусульманок в стране 2.
Примечания
- Исследование нужд мусульманок Аджарии, файл по адресу - https://clck.ru/LeVcL
- Интервью Дали Соломонидзе «Маэстро-ТВ» по адресу - https://www.facebook.com/watch/?v=1789070158069533