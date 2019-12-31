31 декабря 2019, 23:28

Как руководитель проекта по исследованию нужд мусульманок в Аджарии, предала огласке общественно важную проблему дискриминации женщин внутри мусульманских общин региона.

Деятельность в 2018 году

6 марта в Тбилиси были представлены результаты исследования о положении мусульманок Аджарии и их потребностях. Данные были получены на основе опросов женщин в 4 муниципалитетах – Батуми, Кеда, Хуло и Шуахеви.

Руководитель проекта Дали Соломонидзе сообщила, что мусульманки начинают сталкиваться с трудностями уже на школьной скамье. Уже в этом возрасте в их семьях начинают рассматривать вопрос замужества. Именно по этой причине девушки не получают высшего образования, а зачастую - даже не заканчивают обучения в средней школе.

Если в селах есть мечети, то мусульмане предпочитают именно в них обучать детей, не отдавая детей в светские школы. В одном из таких сел школу подожгли, мотивируя это действие тем, что жителям она просто не нужна. С другой стороны, было отмечено, что в общеобразовательных школах ученики, исповедующие ислам, порой подвергаются травле со стороны учащихся не мусульманского происхождения.

Кроме того, мусульманкам сложно получить теологическое образование. Функционируют специальные пансионаты, но в них обучаются только мальчики.

По данным опроса мусульманки испытывают сложности с трудоустройством, практически не участвуют в общественной и политической жизни . Авторы исследования пришли к выводу, что мусульманки Аджарии подвергаются дискриминации и на формальном, и на неформальном уровне.

Биография

В 2013 году окончила школу в поселке Хуло (Аджария).

В 2019 году окончила Батумский государственный университет имени Шоты Руставели.

Изучала английский язык в университете Газиантепа (Турция).

Замужем, воспитывает дочь.

Профессиональная и общественная деятельность

Председатель Женского крыла Союза мусульман Грузии

Результаты исследования обсуждались в интернет-СМИ, на телевидении как в Аджарии, так и в Грузии в целом. Дали Соломонидзе разъясняла аудитории о необходимости принятия шагов со стороны общества и государства по улучшению положения мусульманок в стране .

Примечания