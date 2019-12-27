Память о дагестанской поэтессе объединила ногайские диаспоры в Турции

27 декабря 2019, 03:32

Присвоение имени поэтессы Кадрии Темирбулатовой одной из улиц в турецком городе является знаковым событием для ногайской диаспоры, считают выходцы из Дагестана. Инициатива назвать улицу именем ногайской поэтессы напомнила об идеях пантюркизма, однако эта идеология не является краеугольным камнем политики современной Турции, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря именем ногайской поэтессы Кадрии Темирбулатовой была названа улица в турецком городе Ялова, в трех городах Турции презентована ее книга. Церемонию открытия улицы Темирбулатовой посетила делегация из Ногайского района Дагестана.

Делегация творческой интеллигенции из Ногайского района Дагестана прибыла в Турцию, где одну из улиц в городе Ялова назвали именем поэтессы Кадрии Темирбулатовой. "Будут проведены презентации книги Кадрии в Ялове, Эскишехире и Анкаре", - говорится в сообщении, поступившем на SMS-сервис "Кавказского узла" 24 декабря. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Сотрудник международной организации тюркской культуры TURKSOY доктор исторических наук, азербайджанский поэт Барыш Джавид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в памятных мероприятиях по этому случаю приняли участие представители северо-кавказских и тюркских диаспор стран Содружества Независимых государств, представители турецких властей, гости и делегаты с Северного Кавказа.

К этому памятному событию приурочили презентацию сборника стихов поэтессы. "Книга Кадрии Темирбулатовой была издана TURKSOY на 12 языках, на оригинальном - ногайском, русском и 10 языках других тюркских диалектов, в том числе азербайджанском, казахском, киргизском, кумыкском, узбекском, турецком, туркменском, башкирском, татарском. Перевод был приурочен к 70-летию поэтессы (отмечалось в 2018 году, - прим. "Кавказского узла")", - рассказал Джавид. По его словам, презентации книги проводились в Ялово, Эскишехире и Анкаре, в них участвовали восемь поэтов из разных тюркских стран, которые работали над переводами работ Кадрии Темирбулатовой.

Кадрия Темирбулатова родилась в 1948 году в селении Терекли-Мектеб Ногайского района Дагестанской АССР. Первые произведения Кадрии были опубликованы в 1965 году на страницах районной газеты "Степной маяк", а позже - в ногайском литературном ежегоднике "Родная земля". Первая книга стихов Кадрии на ногайском языке, "Горы начинаются с равнины", была выпущена Дагестанским книжным издательством в 1970 году, вторая книга была издана в 1972 году в Черкесске. В 1975 году в Москве вышли сразу две книги стихов Темирбулатовой в переводе на русский язык, говорится в библиографической справке о поэтессе на сайте Национальной библиотеки Дагестана им. Расула Гамзатова. Темирбулатова избиралась в правление Союза писателей Дагестана, была участницей VI Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, участвовала в работе VI съезда писателей РСФСР. В 1978 году обугленное тело Темирбулатовой нашли в ванной комнате ее квартиры в Махачкале. Друзья и соседи Кадрии были уверены, что ее убили, причем связывали убийство с кругом ее знакомых. Обстоятельства смерти Темирбулатовой так и не выяснены, говорится в публикации издания "Молодежь Дагестана" от 26 января 2019 года.

Джавид рассказал, что именем поэтессы назвали улицу в Ялово, в районе Чифликкей. Посвященное этому событию торжественное мероприятие состоялось в Ялово 24 декабря, в нем участвовали глава города, глава муниципалитета Чифликкей, генеральный секретарь TURKSOY профессор Гусейн Касеинов.

По словам представителя TURKSOY, 25 декабря мероприятие было проведено совместно с Анатолийским университетом в Эскишехире, а 26 декабря оно прошло в штаб-квартире международной организации в Анкаре, где собралось около 150 человек. "Участвовали представители ногайского народа, карачаевцы, татары. Из Дагестана прибыла делегация представителей администрации Ногайского района", - рассказал Джавид.

Творчество Темирбулатовой в основном было посвящено национальной тематике, отметил он. Поэтесса «затрагивала в своем творчестве тематику ногайского народа, любовь к матери, родине, писала про ногайский край, любовь, о том, что народ не должен мириться с несправедливостью», - рассказал Джавид.

«В районе, где ее именем названа улица, проживают потомки крымских татар и ногайцев. На презентацию сборника ее стихов из России приехали ногайский певец Алибий Романов, работник культуры Ногайского района Сабират Абубекерова, ногайский скульптор, живущий в Карачаево-Черкесии, Кошали Зарманбетов. Кроме того, участие в мероприятиях принял Арсланбек Султанбеков - певец из Карачаево-Черкесии, живущий в Стамбуле, а также представители местной ногайской диаспоры», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» студент Стамбульского университета, выходец с Северного Кавказа, ногаец Алим Махсутов.

На презентации выступили местные ногайские творческие коллективы, певцы Алибий Романов и Арсланбек Султанбеков, собравшиеся читали стихи Кадрии Темирбулатовой, презентовали книгу, рассказали о ней, ее вкладе в ногайскую и тюркскую культуру, отметил Махсутов.

«Она - выдающаяся поэтесса с трагической судьбой, потому к ней такое внимание. В Турции несколько регионов, где сконцентрированы ногайские села. Это провинции Анкара, Конья, Адана, и в каждой провинции по несколько сел. Исторически сложилось так, что многие ногайцы считают себя и крымскими татарами и ногайцами, поэтому сложно дать точную оценку численности. Принято считать, что в Турции проживает 300 тысяч человек, которые себя идентифицируют как ногайцы», - рассказал Махсутов.

Знаковое событие для ногайской диаспоры

То, что улица одного из турецких городов названа именем ногайской женщины, является знаковым событием для диаспоры, отметил Махсутов.

«Ногайская идентичность раньше подавлялась, и совсем недавно начала активно возрождаться. То, что при поддержке TURKSOY и турецкого государства ногайцы смогли увековечить имя ногайской поэтессы в названии улицы - поворотный момент», - считает он.

"Инициатива назвать улицу именем ногайской поэтессы не связана с пантюркизмом или неоосманизмом", - считает политолог, докторант Мармарского университета в Стамбуле Ринат Мухаметов. По его словам, такие вещи решаются на местном уровне, и в Турции множество улиц, названных именами арабов, персов и людей из бывшего СССР.

"До 50-х годов 20 века в Турции жила диаспора казаков-некрасовцев, старообрядцев, которые еще в начале 18 века перешли на сторону османов и жили 300 лет в Османской империи, имея несколько поселений - их деревня называлась Казаккей. Есть места, географические названия которых хранят еще память о белогвардейских беженцах из Крыма, которые в Стамбуле составляли чуть ли не четверть населения в 1921 году. Это свойство турецкой инклюзивной культуры, которая принимает все эти иностранные вещи, включает их в себя, переваривает", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Мухаметов.

"Пантюркизм в Турции на каком-то уровне есть, но это, скорее, маргинальное идейное течение, распространенное среди некоторой части националистов, национал-патриотов. Но оно лежит вне кемалистского центрального дискурса, и консервативного и либерального кемализма, потому что сам Кемаль Ататюрк (османский и турецкий государственный и политический деятель, военачальник, - прим. "Кавказского узла") не был пантюркистом, он был турецким изоляционистом и завещал своим потомкам вообще не вмешиваться в конфликты за пределами Турции", - рассказал Мухаметов

По словам политолога, пантюркисты в 40-е годы жестоко преследовались за то, что пытались втянуть Турцию во II мировую войну под пантюркистскими лозунгами. "В 90-е годы под все разговоры о пантюркизме работал турецкий бизнес, который на этой общетюркской основе пытался проникнуть в регионы Средней Азии, и гюленовцы (последователи запрещенного в Турции и признанного террористическим течения религиозного деятеля Фетхюллы Гюлена — прим. «Кавказского узла»), которые пытались это использовать как серьезную общегосударственную стратегию», - отмечает Мухаметов.

По его мнению, Турция использует сегодня модели продвижения своих интересов, которые принято называть «стратегией мягкой силы». «Какая-то работа мягкой турецкой силы присутствует, но говорить о ее высоких достижениях я бы не стал. Это работа среднего уровня, если брать мировую шкалу качества такого рода деятельности», - сказал Мухаметов.

Решение назвать улицу чьим-то именем принимают органы местного самоуправления, отметил он. "Люди не придают здесь этому какого-то особого значения", - заключил политолог.

В прежние годы турецкая культурная дипломатия была в огромной степени связана с движением Гюлена, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» историк, магистрант университета St. Andrews Камиль Галеев.

"В частности, в эту систему входили татаро-турецкие лицеи. Разрыв Эрдогана с Гюленом и разгром движения последнего в Турции нанес непоправимый ущерб турецкому влиянию в этом регионе", - сказал он.

Эксперт не считает, что какие-либо глобалистские проекты могут стать доминантой развития современной Турции.

«“Неоосманизм” - довольно расплывчатое явление. Понятно, что в современной Турции произошла реабилитация османского прошлого. Также понятно, что Турция стремится к расширению своего влияния в своих бывших владениях. Но все это ограничивается "мягкой силой" и не сопровождается жесткими действиями», - рассказал специалист, добавив, что неоосманизм в Турции вообще не существовал в качестве последовательной идеологии. «Это скорее журналистская страшилка», - заключил Камиль Галеев.