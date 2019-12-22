22 декабря 2019, 05:50
Крупный природный пожар произошел близ высокогорного села в Абхазии
Спасатели тушат огонь, охвативший полосу леса длиной около километра в высокогорной части Сухумского района.
По данным МЧС Абхазии, пожар произошел в горах 21 декабря. Огонь охватил лесополосу длиной около километра рядом с селом Акапа, сообщает ведомство в Facebook.
Тушение пожара осложнено в труднодоступной местности, куда из-за скал не может добраться техника, пишет "Спутник-Абхазия" со ссылкой на начальника пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района Тимура Квицинию.
Из-за чего произошел пожар, пока не уточняется, однако основной причиной называется неосторожное обращение с огнем, сообщает "Апсадгьыл-инфо".
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 10 ноября в горах Абхазии в районе Двуречья и села Псху возник лесной пожар, огонь распространился на десять гектаров. На помощь в тушении пожара МЧС России направило в Абхазию самолет-амфибию и вертолет.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сухуме прогнозируется температура воздуха +14 градусов, облачно, без осадков. Ветер юго-западный со скоростью пять метров в секунду. В ночь на 23 декабря температура понизится до +10. Будет облачно. Ветер сменит направление на южное, сохранив при этом скорость. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.