Портрет Адама Бадиева. Фото предоставил друг Джахар Матиев

20 декабря 2019, 16:31

Суд над ингушским активистом Адамом Бадиевым начался в закрытом режиме

Родственники участника мартовского митинга в Магасе Адама Бадиева выразили возмущение тем, что их не пустили на начало заседания в Железноводском горсуде. Бадиев не признает, что на митинге бросил камень в росгвардейца.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре следствие смягчило Бадиеву обвинение с применения насилия, опасного для жизни и здоровья, на применение насилия, неопасного для жизни. Активисту грозит до пяти лет заключения.

26 марта жители Ингушетии вышли на согласованный митинг в Магасе, однако многие активисты без разрешения властей остались там на ночь. На следующее утро нежелание протестующих расходиться привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, причем против не менее 29 из них возбудили уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес первые три приговора участникам митинга, все они признали свою вину. Тот же суд рассматривает дело Адама Бадиева и еще 11 активистов.

Мать Бадиева обеспокоена условиями в СИЗО

Сегодня в 14.35 мск в Железноводском городском суде начался процесс над 25-летним тренером по боксу из Карабулака Адамом Бадиевым. Судья объявил, что заседание пройдет в закрытом режиме, родственников и друзей подсудимого в зал не пустили. "В СИЗО Нальчика от нас не передавали ему лекарства: витамины, для желудка, перекись водорода. В каких условиях прошло этапирование и как они (ингушские активисты. - Прим. "Кавказского узла") живут в Пятигорском изоляторе, мы не знаем. Связи с ним нет. И сегодня нас к нему не пустили", - возмутилась мать подсудимого Раиса Бадиева. "Возмутительно, что нас в суд не пустили", - сказал дядя подсудимого Магомет Бадиев.

В 14.51 мск в фойе суда спустился адвокат и сказал, что приглашает на заседание мать и сестру Адама Бадиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

19 декабря другой активист, Мустафа Вышегуров, объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в Пятигорском СИЗО и требования руководства учреждения сбрить бороду. По словам Вышегурова, сбрить бороду отказался и Адам Бадиев, причем ему угрожали карцером.

По словам адвоката Магомета Гандаур-Эги, Бадиева обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. "Якобы бросил камень и попал полицейскому в голень, причинив боль. Вину мой подзащитный не признает", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Мать активиста Раиса Бадиева сообщила, что ее сына задержали 11 апреля. "Нам очень помогает группа "Неотложка": собирают и передают продукты питания. Наша семья небогатая. Я - визажист, муж - тренер. У нас трое детей. Помощь "Неотложки" для нас актуальна", - отметила она.

Адам Бадиев аполитичен, отметили его близкие

Дядя подсудимого, Магомет Бадиев, отметил, что у его племянника никогда не было проблем с законом. "Я его сделал спортсменом и тренером по боксу. Он спокойный парень. Не женат, живет с родителями. Образцовая интеллигентная семья. Очень отзывчивый, готов оказать помощь любому", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Адам никогда не увлекался политикой, не состоял ни в каких партиях и организациях. Только спортом занимался", - добавил друг подсудимого Джафар Матиев. "Брат вел свой аккаунт в Telegram, где рассказывал только о спорте и религии. Это главные его темы. На митинге он оказался случайно. Там были все наши родственники и друзья, но посадили почему-то только брата", - отметил младший брат подсудимого Юсуф Бадиев.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протесты в Магасе нашли отклик на Кавказе", "Власти Чечни объявили закон о границе с Ингушетией вступившим в силу", "Протестующие установили палаточный городок в центре Магаса".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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