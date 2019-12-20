Суд над ингушским активистом Адамом Бадиевым начался в закрытом режиме

20 декабря 2019, 16:31

Родственники участника мартовского митинга в Магасе Адама Бадиева выразили возмущение тем, что их не пустили на начало заседания в Железноводском горсуде. Бадиев не признает, что на митинге бросил камень в росгвардейца.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре следствие смягчило Бадиеву обвинение с применения насилия, опасного для жизни и здоровья, на применение насилия, неопасного для жизни. Активисту грозит до пяти лет заключения.

26 марта жители Ингушетии вышли на согласованный митинг в Магасе, однако многие активисты без разрешения властей остались там на ночь. На следующее утро нежелание протестующих расходиться привело к стычкам с силовиками. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, причем против не менее 29 из них возбудили уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес первые три приговора участникам митинга, все они признали свою вину. Тот же суд рассматривает дело Адама Бадиева и еще 11 активистов.

Мать Бадиева обеспокоена условиями в СИЗО

Сегодня в 14.35 мск в Железноводском городском суде начался процесс над 25-летним тренером по боксу из Карабулака Адамом Бадиевым. Судья объявил, что заседание пройдет в закрытом режиме, родственников и друзей подсудимого в зал не пустили. "В СИЗО Нальчика от нас не передавали ему лекарства: витамины, для желудка, перекись водорода. В каких условиях прошло этапирование и как они (ингушские активисты. - Прим. "Кавказского узла") живут в Пятигорском изоляторе, мы не знаем. Связи с ним нет. И сегодня нас к нему не пустили", - возмутилась мать подсудимого Раиса Бадиева. "Возмутительно, что нас в суд не пустили", - сказал дядя подсудимого Магомет Бадиев.

В 14.51 мск в фойе суда спустился адвокат и сказал, что приглашает на заседание мать и сестру Адама Бадиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

19 декабря другой активист, Мустафа Вышегуров, объявил голодовку в знак протеста против условий содержания в Пятигорском СИЗО и требования руководства учреждения сбрить бороду. По словам Вышегурова, сбрить бороду отказался и Адам Бадиев, причем ему угрожали карцером.