Митинг в Магасе. 26 марта 2019 года. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

18 сентября 2019, 03:37

Следствие смягчило обвинение участнику митинга в Магасе

Участнику протестных акций в Магасе Адаму Бадиеву следствие смягчило обвинение с применения насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, на применение насилия, неопасного для жизни.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа адвокат Магомед Беков сообщил, что следствие смягчило обвинение шестерым участникам митинга в Магасе. Обвинение было переквалифицировано с части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти) на часть 1 той же статьи (применение неопасного насилия). Имена активистов, которым было смягчено наказание, Беков не уточнил.

26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, попытка разогнать митинг во время утреннего намаза 27 марта привела к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Следствие переквалифицировало обвинение участнику протестных акций в Магасе Адаму Бадиеву, говорится в релизе, опубликованном 17 сентября на сайте Правозащитного центра "Мемориал"

"По всей видимости, у следствия нет доказательств, что все участники митинга, привлеченные по 318 статье, а их более 25 человек, виновны в преступлении по части 2. Обвинение по части 1 следствию будет обосновать легче. Ожидается, что еще нескольким активистам в ближайшее время смягчат обвинение", - цитируют авторы релиза руководителя офиса Правозащитного центра "Мемориал" в Назрани Тимура Акиева.

Он также сообщил, что следствие попросило Бадиева и его адвоката Магомеда Гандаур-Эги подписать письменное согласие на прекращение первого дела и расследование второго, но Бадиев отказался.

"Следствие уже начало знакомить Бадиева и его адвоката с материалами дела, это около шести томов. После ознакомления обвинительное заключение будет направлено для утверждения в прокуратуру, и затем дело передадут в суд. Дело Бадиева выделили в отдельное производство", - сообщил руководитель офиса "Мемориала" В Назрани.

Ранее, по данным "Мемориала", обвинение смягчило обвинение еще шестерым участникам акций в Магасе Зелимхану Томову, Магомеду Оздоеву, Рамазану Гагиеву, Адаму Ажигову, Ибрагиму Мужахоеву и Ибрагиму Ажигову.

Часть 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 1 этой статьи (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья) – до пяти лет лишения свободы.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики провели обыски у родственницы Ахмеда Погорова", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Защита Саутиевой раскритиковала показания секретного свидетеля".

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