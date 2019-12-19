Защита жительницы Кубани назвала сфальсифицированным обвинение в убийстве

19 декабря 2019, 04:13

Жительница Кубани Ольга Швецова, обвиненная в убийстве соседки, оговорила себя в присутствии адвоката с поддельным ордером, но суд проигнорировал этот факт, заявила защита. Следствие отказалось возбуждать дело по заявлениям Швецовой и ее мужа о пытках.

Как писал "Кавказский узел", супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов пожаловались правозащитникам, что силовики пытали их в Гулькевичском районе, заставляя признаться в убийстве пожилой соседки. Швецова признала свою вину, но потом отказалась от показаний, заявил ее адвокат. В сентябре прокуратура признала незаконным отказ следствия возбудить дело по жалобам Швецовой и Малахова.

Курганинский районный суд 17 декабря завершил судебное следствие по уголовному делу жительницы Кубани Ольги Швецовой, которую обвиняют в убийстве соседки-пенсионерки. Обвинение запросило для женщины 9 лет лишения свободы, посчитав вину Шевцовой доказанной.

Защита доказала невиновность Ольги Швецовой, но столкнулась с беспрецедентно необоснованным вменением ей тяжкого преступления, заявил адвокат женщины Заур Закусилов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам защитника, он выступил с ходатайством о продлении судебного следствия, поскольку защита выявила фальсификацию материалов дела, но суд отказался продлить сроки следствия без учета мнений сторон. Закусилов отметил, что Швецова призналась в убийстве соседки в отсутствие адвоката, с которым у нее было заключено соглашение.

Адвокат: свидетель оговорил Ольгу Швецову под давлением

Первый раз женщину арестовали на 10 суток в апреле 2018 года, но отпустили без предъявления обвинения. В июле 2019 года, когда дело передали из районного отдела в Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю, Швецову задержали во второй раз на основании показаний свидетеля – жителя Сочи, заявившего, что он, видел как Швецова убивает свою соседку.

"Свидетель сам подвергся пыткам. Он проживает в Сочи, его вывезли в Курганинск, поместили на двое суток под административный арест и вынудили оговорить Ольгу. Он давал ложные показания, говорил, что он сам по доброй воле приехал в Курганинск, якобы его замучила совесть", – рассказал Закусилов.

Суду была предоставлена справка, что свидетель находился в изоляторе в тот период, когда давал показания против Швецовой. "Его показания опровергла его теща, соседка Швецовой. Она сказала, что когда Ольга якобы совершала убийство, он не мог этого видеть, потому что его там не было. А его теща как раз находилась в своем дворе и никакого убийства не видела", – подчеркнул Закусилов.

Другая соседка Швецовой, которая имеет с ней общий двор, в момент, когда было совершено преступление, находилась во дворе и не могла не видеть, что там происходило. По словам адвоката, это подтверждает запись с камер видеонаблюдения.

"Ольгу обманули: сказали, что до меня невозможно дозвониться, подвергнув ее нечеловеческому давлению. Ее вынудили дать признательные показания в присутствии адвоката Пастухова, который к ней не имел никакого отношения, он даже не дежурил в то время в Курганинске. Он, тем не менее, участвовал в двух ее допросах, которые сняты на видео", – рассказал Закусилов.

Швецова отказалась от навязанного следователем адвоката и от признательных показаний после того, как ее доставили в СИЗО. Адвокату Закусилову она сообщила, что ее запугивали арестом сына, которому на тот момент оставалось два дня до совершеннолетия.

"В ордере адвоката Пастухова на защиту Швецовой в графе "основания выдачи ордера" ничего не было написано, это грубейшее нарушение. Следователь не мог его назначить, потому что я был адвокатом по соглашению. Когда мы знакомились с материалами дела, в ордере не была заполнена эта графа, а в суде, при оглашении прокурором доказательств по делу, в ордере было написано другими чернилами, что Пастухов – адвокат по соглашению", – сообщил Закусилов.

Он рассказал, что соседи Швецовой своими показаниями обеспечили ей алиби, и прямых доказательств ее вины нет. Экспертизы доказали, что на вещественных доказательствах с места преступления – вещах убитой – имелись биологические следы неизвестных людей. По мнению защиты, именно эти люди, а не Ольга Швецова, являются истинными убийцами.

Мужа Швецовой не допросили в суде

По информации адвоката, гражданский муж Швецовой Валерий Малахов проходит по делу в качестве свидетеля – его допрашивали во время предварительного следствия, но во время судебного процесса обвинение не заявило его свидетелем.

"Сейчас он допрашивается в выделенных материалах из дела Швецовой по факту перемещения тела, потому что (труп) был найден в 20 километрах от места предполагаемого убийства. (Малахов) прошел полиграф, и в тот момент, это доказано всеми материалами, он вообще находился за много километров от дома", – рассказал адвокат.

В ходе судебного разбирательства защите стало известно, что в дежурную часть Курганинского ОМВД между 4 6 апреля 2018 года поступил звонок от жителя поселка Северный, где и была убита пенсионерка. Мужчина сообщил, что избивают женщину. "Мы предполагаем, что это была как раз та самая пенсионерка, и ее избивали либо увозили реальные убийцы. Мы заявили ходатайство об истребовании журнала регистрации преступлений, нам в этом суд отказал", – сообщил Закусилов.

Следующее судебное заседание назначено на 25 декабря, на нем Ольге Швецовой предоставят последнее слово и огласят приговор.

"Мы, конечно, не ожидаем оправдательного приговора. Мы настраиваемся на то, что на данном этапе не поборем систему, но надеемся, что вышестоящие суды более пристально рассмотрят все нюансы этого дела", – сообщил адвокат.

У Ольги Швецовой, которая была переведена из краснодарского СИЗО в Армавир, началось обострение астмы, но ее моральный дух не сломлен, жалоб на содержание в изоляторе она не высказывает, отметил Закусилов.

Дело о пытках Швецовой и Малахова не возбуждено

Следствие 30 октября 2019 года отказалось возбуждать уголовное дело по факту пыток Ольги Швецовой и Валерия Малахова силовиками, рассказала юрист краснодарского отделения "Комитета против пыток" Анна Коцарева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Коцаревой, правозащитники до сих пор не ознакомлены с материалами проверки. Также им не представили материалы проверки по сообщению Ольги Швецовой о моральном давлении со стороны силовиков, в результате которого она написала явку с повинной. Со слов следователя известно, что в возбуждении уголовного дела тоже отказано, отметила юрист.

"Мы в любом случае будем обжаловать вынесенное решение, потому что выяснилось новое обстоятельство по поводу ордера адвоката, который присутствовал при написании явки с повинной. Я 12 декабря на личном приеме у замруководителя следственного управления Сергея Солнцева подала сообщение о преступлении. Оно им не было зарегистрировано как сообщение о преступлении, тем не менее проверка по нему будет проводиться, как по обращению", – сообщила Коцарева.

Она также отметила, что адвокат по назначению был привлечен к дисциплинарной ответственности. "Ему было вынесено предупреждение Советом адвокатской палаты за неправильное оформление ордера, в котором отсутствовало основание в его выдачи. Адвокат не стоял в графике дежурств на этот месяц. Он пояснил, что якобы Швецова решила с ним заключить соглашение в дальнейшем на ее защиту", – объяснила Коцарева.

Уголовное дело Ольги Швецовой рассмотрели за шесть судебных заседаний, два из которых были техническими, обратила внимание юрист. "Сложное дело, которое расследовалось почти два года, рассмотрели за шесть заседаний и считают судебное следствие оконченным", – возмутилась Коцарева.

Юрист добавила, что мать единственного свидетеля обращалась в "Комитет против пыток" по поводу похищения сына. Женщина просила помощи у правозащитников – она заявляла, что ее сына вызвал к себе участковый в Сочи, и после этого он пропал. Позднее, когда мужчина нашелся в Курганинске, его мать перестала выходить на связь с правозащитниками.