Издатели черкесских календарей посвятили благотворительную акцию семье репатриантов

13 декабря 2019, 05:07

Активисты из Кабардино-Балкарии планируют собрать от продажи черкесских календарей на 2020 год деньги для оформления документов многодетной семье репатриантов из Сирии. Снимок черкесских старейшин, сделанный ставропольским фотографом Андреем Смольниковым, понравился покупателям календарей, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2015 года группа активистов из Кабардино-Балкарии организовала благотворительную акцию по продаже календарей на 2016 год, напечатанных на фоне черкесского флага. Вырученная 251 тысяча рублей тогда пошла на улучшение условий жизни нескольких черкесских семей и приобретение земельного участка одному из репатриантов. Также издавались черкесские календари на 2017 год, средства от продажи которых планировалось направить на создание центра адаптации репатриантов и помощь соотечественникам. В ноябре 2018 года активисты из Кабардино-Балкарии проводили акцию по продаже черкесских календарей на 2019 год, вырученные деньги организаторы решили потратить на ремонт дома и оформление документов для одной из семей репатриантов из Сирии. 9 декабря на SMS-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о начале ежегодной акции по продаже черкесского благотворительного календаря на 2020 год. Вырученные от его продажи деньги "пойдут на оказание помощи соотечественникам из Сирии", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Активист из Кабардино-Балкарии Ратмир Каров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что адыгские благотворительные календари начали печатать 10 лет назад. Изначально вырученные от их продажи средства шли на постройку детских площадок, покупку бытовой техники нуждающимся, а после того, как в черкесские регионы стали приезжать беженцы из Сирии, деньги решили направлять на помощь соотечественникам.

«Дизайн первых календарей разработал . В первый год к ним был большой интерес и мы собрали около 240 тысяч рублей. Одной семье репатриантов передали 120 тысяч рублей, другой 50 тысяч рублей. И с тех пор каждый год выпускаем календари, но ажиотаж схлынул», - рассказал Каров.

Он отметил, что в этом году организаторы акции надеются на успех, поскольку на календаре размещена фотография ставропольского фотографа Андрея Смольникова, на которой запечатлены старейшины аула Бесланей в Хабезском районе Карачаево-Черкесии.

«Чтобы сделать этот снимок, старейшины поднялись на высоту 3000 метров над уровнем моря в ауле Бесланей. Фотограф переживал, что старейшины не смогут так высоко подняться. Подумал, что [...] ее можно использовать для календаря. И не ошибся, потому что отзывы о календаре сейчас очень хорошие», - рассказал Каров.

По его словам, календарь уже можно приобрести в Нальчике, в ближайшие дни 200 экземпляров направят в Черкесск, макет календаря передан черкесской диаспоре в Турции, чтобы там самостоятельно смогли напечатать необходимое количество экземпляров.

Календари, по словам активиста, раньше отправляли в Москву, в Санкт-Петербург, в Ставрополь, в Майкоп и Краснодар, "но сейчас решили не навязываться". "Пусть инициативу сами проявляют, а мы пришлем, сколько нужно. Стоимость каждого календаря - 100 рублей. На данном этапе мы распечатали 400 штук, будем допечатывать по мере необходимости», - рассказал Каров.

Он рассказал, что печать календарей активисты оплачивают из собственных средств, издатель в Нальчике делает им большую скидку.

«Деньги, вырученные за эти календари, мы хотим отдать многодетной семье репатриантов из Сирии, которая живет в селении Анзорей Лескенского района Кабардино-Балкарии - им нужны деньги для оформления документов. Надеемся, что продажа будет идти хорошо, нам нужно собрать около 120 тысяч рублей», - сказал Каров.

Активисты отметили снижение интереса к акции

Сирийский репатриант, активист из Майкопа Ахмад Сташ, который несколько лет занимался распространением календарей в Адыгее и на Кубани, рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в этом году решил воздержаться от распространения календарей на 2020 год. По его словам, у него нет возможности дать объявления об их продаже, и поэтому в этот раз он "только среди своих распространил".

Он рассказал, что в 2016 году продавал календари в Майкопе, в Краснодаре и в Сочи, ему удалось выручить 120 тысяч рублей. «С каждым годом интерес к ним становился все ниже и ниже. Некоторые люди возмущались, что календарь на кабардинском, кому-то не нравились фотографии», - рассказал Сташ.

Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она ежегодно покупает адыгские календари для себя и в подарок.

Календарь сделан с учетом адыгской специфики, отметила она. «Там названия месяцев на адыгском языке, чтобы мы не забыли адыгскую лексику. Дизайн этих календарей всегда связан с какими-то событиями [...] Картинка выбирается не просто потому, что красивая, а чтобы напомнить людям, которые покупают эти календари, о каких-то важных устоях адыгской культуры», - отметила Нефляшева. Она считает, что необходимо создать больше условий для распространения календарей, чтобы их могла приобретать черкесская диаспора Москвы и Ставрополя.

В ходе вооруженного конфликта в Сирии подвергались бомбардировкам и нападениям поселения черкесов. Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".