Мэр Избербаша обвинен в превышении полномочий

10 декабря 2019, 11:25

Передано в суд дело бывшего главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, обвиненного в выдаче квартиры местной жительнице, которая не стояла в очереди на жилье.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Сулейманов был заподозрен в превышении полномочий в связи с выдачей в 2015 году участка под строительство многоквартирного жилого дома вблизи больницы. Эти действия, по мнению прокуратуры, нанесли муниципалитету ущерб на 1,4 миллиона рублей. В апреле он также стал подозреваемым по делу о нарушениях при передаче муниципальной квартиры.

По данным следствия, в ноябре 2017 года глава городского округа Избербаша подписал договор о передаче муниципальной квартиры площадью 110 квадратных метров. Собственницей стала женщина, которая не состояла в очереди на получение жилья и не нуждалась в улучшении жилищных условий. Впоследствии она продала квартиру за 1,2 миллиона рублей, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану.

Дело направлено в Избербашский городской суд, информировала сегодня прокуратура. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что рыночная стоимость квартиры, о которой говорится в этом деле, составляет 2,15 миллиона рублей.

По статье "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления" Абдулмеджиду Сулейманову грозит до семи лет заключения. О втором деле против Сулейманова, касающемся выделения участка земли под строительство, в сообщениях прокуратуры и следствия не говорится. На сайте мэрии Избербаша к 11.25 мск 10 декабря не появилось комментариев относительно предъявленного Сулейманову обвинения.

Абдулмеджид Сулейманов с 2007 по 2008 год возглавлял администрацию Избербаша, с 2008 по 2014 год он являлся главой города, а с 2014 по 2015 год - депутатом горсобрания. 10 августа 2015 года Абдулмеджид Сулейманов снова был избран главой города. Он ушел в отставку в декабре 2018 года. Перед этим мэра Избербаша раскритиковал глава Дагестана Владимир Васильев, возмутившийся тем, что очистные сооружения стоимостью 300 миллионов рублей так и не были введены в эксплуатацию, говорится в биографии Абдулмеджида Сулейманова, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, что Абдулмеджид Сулейманов - родной брат бывшего главы главы дагестанского отделения Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова, который с 17 августа 2018 года находится под арестом по делу о создании преступного сообщества. Срок ареста Магомеда Сулейманова истекает 17 декабря.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".