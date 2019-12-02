Михаил Таранцов обжаловал решение суда о выборах в Волгограде

02 декабря 2019, 13:17

Кандидат от КПРФ Михаил Таранцов, проигравший выборы в Волгоградскую областную думу, подал сегодня апелляцию на отказ суда признать итоги голосования недействительными. Он настаивает, что избиратели были введены в заблуждение кандидатом с похожей фамилией.

Как писал "Кавказский узел", кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Михаил Таранцов 8 сентября проиграл выборы конкуренту из "Единой России" Алексею Волоцкову. Таранцов подал иск к Избирательной комиссии Волгоградской области и ТИК Дзержинского района Волгограда, потребовав отменить итоги выборов в своем одномандатном округе, но проиграл суд.

Михаил Таранцов сообщил, что сегодня направил апелляцию на решение Волгоградского областного суда в сочинский Третий апелляционный суд. "Мы считаем, что суд первой инстанции не исследовал доказательства. Во-первых, судья отказал в вызове свидетелей. Во-вторых, он отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении недействительных бюллетеней, изучение которых могло бы подтвердить факты путаницы при голосовании. Надеемся, что апелляционный суд уделит этим аргументам внимание", - процитировала Таранцова "Высота 102".

Ранее, проиграв дело в областном суде, Михаил Таранцов раскритиковал судебную систему в целом. "Вся эта судебная эпопея, на мой взгляд, в очередной раз показала, что у нас нет свободного и независимого суда, когда речь идет о выборных и политических вопросах", - привел его слова 30 октября, "Волгоград онлайн"

На сайте Третьего апелляционного суда Сочи к 13.17 мск 2 декабря не появилось информации о получении жалобы Таранцова.

Многие избиратели, желавшие проголосовать за Михаила Таранцова, были введены в заблуждение из-за участия в выборах в Волгоградскую облдуму кандидата с похожей фамилией - Сергея Таранцева, указал в суде представитель члена КПРФ Анатолий Полунин. По его словам, избирателям, перепутавшим фамилии кандидатов, не выдавали новые бюллетени взамен испорченных. Выборы, на которых используют спойлеров и фейки, нельзя назвать честными, заявили активисты, которые 14 октября провели в Волгограде одиночные пикеты в поддержку Михаила Таранцова. Иски против кандидатов-спойлеров бесперспективны, считает сопредседатель Совета движения "Голос" Григорий Мелконьянц.

Отметим, что наблюдатель от Михаила Таранцова Валерий Котельников требовал в суде пересчитать бюллетени на избирательном участке. Суд признал, что при подсчете в день голосования были допущены нарушения, но счел их незначительными, и удовлетворить иск Котельникова отказался. Поддерживающие Котельникова активисты сочли решение суда несправедливым.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах России, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".