Ярослав Савин. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла".

01 декабря 2019, 04:08

Астраханские активисты провели пикеты в память жертв Голодомора

Активисты астраханского отделения партии "Парнас" провели одиночные пикеты, напомнив горожанам о жертвах Голодомора.

В Астрахани 30 ноября прошла серия одиночных пикетов. Двое пикетчиков представляли региональное отделение партии "Парнас". Пикеты начались в 15.10 по местному времени (14.10 мск) и продолжались около часа. Пикетчики встали в разных точках около крупного торгового центра, находящегося в очень оживленном месте неподалеку от вокзала. Полиция пикетчиков не побеспокоила, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Член совета регионального отделения "Парнаса" Ярослав Савин держал плакат "Не забывайте, пожалуйста, о Голодоморе".

"Мы присоединились к общероссийской акции, инициированной исполкомом федерального "Парнаса" по тематике Голодомора. 23 ноября - дата трагических событий. Поэтому на 30 ноября поступило предложение выступить по этой теме, напомнить астраханцам об этих ужасных событиях, о которых у нас, к сожалению, говорят очень мало. Я считаю, надо прорывать эту стену забвения, которая создается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Савин отметил, что его пикет является и частью инициативы о проведении Дня гражданской солидарности.

Бывший профессор МГИМО, общественный деятель, историк Валерий Соловей выступил одним из инициаторов и организаторов Дня гражданской солидарности. Он призвал людей выйти на улицу и высказаться на волнующие их темы, пишет "Независимая газета".

Руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев держал плакат "Не любишь свободу - не любишь колбасу".

Михаил Долиев. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"."Пропадает свобода - пропадает еда. В советское время еда была дефицитом, потому что не было свободы. Нет свободы - нет еды, нет свободы - нет айфонов, Интернета, автомобилей и так далее", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Долиев содержание своего плаката.

"Я вышел в рамках и акции Соловья, и акции "Парнаса". Мой плакат, получается, смешанного содержания. И про еду, возможный голод, и про свободу", - добавил он. 

Прохожие высказали корреспонденту "Кавказского узла" разные мнения о пикетчиках.

"У нас в стране проблем много... Акции проводить, конечно, надо. Хотя меня больше беспокоит то, что нас ждет в ближайшем будущем - законы новые. Об этом надо рассказывать", - сказала прохожая Лариса.

Пожилая женщина назвал плакат Савина "позором". "Вы хоть знаете, что такое Голодомор?!" - задала она ему вопрос.

"Я хорошо отношусь к пикету. Но не совсем понятен лозунг "Не любишь свободу - не любишь колбасу"... Но если человека что-то беспокоит, и это беспокоит не только его, но и окружающих, то, мне кажется, это правильно (что он вышел в пикет). Чтобы люди обратили на это внимание", - сказала Елизавета, которая некоторое время наблюдала за пикетом Долиева в отдалении. 

Примечание:

"Участники встречи в Махачкале рассказали о судьбах репрессированных земляков", "Акция памяти репрессированных в Астрахани привлекла внимание силовиков", "Жертвы политрепрессий рассказали об угрозе закрытия их организации в Волгограде".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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