Ростовский гарнизонный военный суд. Фото: http://gvs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=23

21 ноября 2019, 17:29

Офицер из Аксая арестован по делу о госизмене

Военный суд в Ростове-на-Дону постановил заключить под стражу на два месяца российского военнослужащего, заподозренного в шпионаже в пользу Украины.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября силовики задержали в Аксае старшего лейтенанта, связиста бригады управления Южного военного округа, заподозренного в сборе секретных данных о Вооруженных силах России по заданию Минобороны Украины.

Сегодня Ростовский гарнизонный военный суд отправил задержанного в СИЗО. "Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Решение было вынесено 20 ноября, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда. Комментариями подозреваемого и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж", "ФСБ на Кубани рапортовала о задержании украинского шпиона",  "Эксперты связали шпионский скандал в спецслужбах Азербайджана с деятельностью Ирана".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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