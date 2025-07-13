Продлен арест ростовского силовика по делу о незаконной миграции

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Суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста начальника отдела по вопросам трудовой миграции Антона Маркина, подозреваемого по делу о незаконной миграции.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая были задержаны начальник миграционного управления ростовского главка МВД Александр Мельников и его подчиненный. Им вменяется превышение полномочий и организация нелегальной миграции. 16 мая стало известно, что Мельников арестован.

Продлен срок ареста начальника отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области Антона Маркина, сообщает издание DonDay со ссылкой на представителя Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.

Срок содержания Маркина в СИЗО продлен на месяц, до 13 августа, пишет издание.

Антон Маркин подозревается в превышении должностных полномочий. Он арестован по делу о незаконной миграции, в котором главным фигурантом является его начальник Александр Мельников, сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, подозреваемые, несмотря на отсутствие у 18 иностранцев сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства России, дали указания подчиненным не аннулировать ранее выданные мигрантам разрешения на работу, говорится в публикации.

Напомним, в мае сотрудники полиции во время рейда на заброшенном предприятии обнаружили 46 иностранных граждан. 32 из них оказались нелегальными мигрантами, еще восемь привлечены к административной ответственности за фиктивную регистрацию. В отношении одного из работодателей нелегалов были составлены два протокола о незаконном привлечении мигрантов к трудовой деятельности.